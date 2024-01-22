Речь идет о российском самоходном миномете калибра 240 миллиметров – 2С4 "Тюльпан". Именно им враг пытался разбить наши укрепления на фронте.

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Тарнавский сказал о потерях врага на Таврическом направлении

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что за минувшие сутки противник нанес 18 авиационных ударов, провел 29 боевых столкновений и совершил 930 артобстрелов по позициям наших военных.

Наши защитники и защитницы стойко держат оборону и производят активные действия на определенных направлениях,
– сказал он.

Кроме того, генерал подчеркнул, что общие потери врага за прошедшие сутки составили 399 человек и 97 единиц военной техники.

В частности, нашим защитникам удалось уничтожить за прошедшие сутки:

  • 7 танков;
  • 18 боевых бронированных машин;
  • 13 артсистем;
  • 37 беспилотников;
  • 17 автомобилей;
  • 3 единицы специальной техники.

Тарнавский также сказал, что нашим защитникам удалось уничтожить склад боеприпасов противника и один другой важный объект врага. Напоследок генерал заверил, что вместе Украина точно победит и сказал наш национальный лозунг – Слава Украине.

Россияне имеют безумные потери на фронте

  • В Генштабе утром 22 января изложили новую статистику по потерям России на фронте. Да, ВСУ ликвидировали еще 830 оккупантов, а общее количество их потерь составило около 376 860 личного состава.
  • Кроме того, россияне потеряли на фронте 11 танков и 23 боевых бронированных автомобилей. Также за сутки россияне потеряли 21 артиллерийскую систему.
  • В Генштабе также сказали, что подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 1 пункту управления, 3 артиллерийским средствам и 1 средству ПВО противника.
  • К тому же в ночь на 22 января враг атаковал Украину 8 ударными БПЛА типа "Шахед". Нашим защитникам удалось сбить все вражеские дроны-камикадзе.