Речь идет о российском самоходном миномете калибра 240 миллиметров – 2С4 "Тюльпан". Именно им враг пытался разбить наши укрепления на фронте.

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Тарнавский сказал о потерях врага на Таврическом направлении

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что за минувшие сутки противник нанес 18 авиационных ударов, провел 29 боевых столкновений и совершил 930 артобстрелов по позициям наших военных.

Наши защитники и защитницы стойко держат оборону и производят активные действия на определенных направлениях,

– сказал он.

Кроме того, генерал подчеркнул, что общие потери врага за прошедшие сутки составили 399 человек и 97 единиц военной техники.

В частности, нашим защитникам удалось уничтожить за прошедшие сутки:

7 танков;

18 боевых бронированных машин;

13 артсистем;

37 беспилотников;

17 автомобилей;

3 единицы специальной техники.

Тарнавский также сказал, что нашим защитникам удалось уничтожить склад боеприпасов противника и один другой важный объект врага. Напоследок генерал заверил, что вместе Украина точно победит и сказал наш национальный лозунг – Слава Украине.

Россияне имеют безумные потери на фронте