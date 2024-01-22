С начала полномасштабного вторжения русская армия потеряла около 376 860 личного состава. Кроме того, украинские защитники уничтожили десятки единиц техники.
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Какие потери врага
С 24 февраля 2022 года так называемая "вторая армия мира" потеряла:
- личного состава – около 376 860 (+830) человек,
- танков – 6 192 (+11),
- боевых бронированных машин – 11 489 (+23),
- артиллерийских систем – 8 896 (+21),
- РСЗО – 968 (+0),
- средства ПВО – 657 (+2),
- самолетов – 331 (+0),
- вертолетов – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 961 (+25),
- крылатые ракеты – 1 819 (+1),
- корабли/катера – 23 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 11 891 (+29),
- специальная техника – 1 397 (+5).
Потери врага на 22 января 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Кроме того, в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава и пункта управления.
Какая ситуация на фронте
- По всей линии фронта продолжаются ожесточенные бои. Так, за прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений.
- Враг пытался атаковать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Запорожском и Херсонском направлениях. Однако все попытки оккупантов были безрезультатными.
- Так, российские захватчики не оставляют попыток окружить Авдеевку. Только на этом участке фронта произошло 17 боевых столкновений.
- На Херсонском направлении силы обороны продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций.