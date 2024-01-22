Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила близько 376 860 особового складу. Окрім того, українські захисники знищили також десятки одиниць техніки.

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Які втрати ворога

Від 24 лютого 2022 року так звана "друга армія світі" втратила:

особового складу – близько 376 860 (+830) осіб,

танків – 6 192 (+11),

бойових броньованих машин – 11 489 (+23),

артилерійських систем – 8 896 (+21),

РСЗВ – 968 (+0),

засоби ППО – 657 (+2),

літаків – 331 (+0),

гелікоптерів – 324 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6 961 (+25),

крилаті ракети – 1 819 (+1),

кораблі /катери – 23 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 11 891 (+29),

спеціальна техніка – 1 397 (+5).



Втрати ворога станом на 22 січня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Окрім того, протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу та пункту управління.