Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила близько 376 860 особового складу. Окрім того, українські захисники знищили також десятки одиниць техніки.

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Які втрати ворога

Від 24 лютого 2022 року так звана "друга армія світі" втратила:

  • особового складу – близько 376 860 (+830) осіб,
  • танків – 6 192 (+11),
  • бойових броньованих машин – 11 489 (+23),
  • артилерійських систем – 8 896 (+21),
  • РСЗВ – 968 (+0),
  • засоби ППО – 657 (+2),
  • літаків – 331 (+0),
  • гелікоптерів – 324 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6 961 (+25),
  • крилаті ракети – 1 819 (+1),
  • кораблі /катери – 23 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11 891 (+29),
  • спеціальна техніка – 1 397 (+5).

Втрати ворога станом на 22 січня 2024 року
Втрати ворога станом на 22 січня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Окрім того, протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу та пункту управління.