Воздушные силы ВСУ рассказали, что оккупанты били с территории российского Приморско-Ахтарска. Враг атаковал преимущественно Юг, Центр и Восток Украины.

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Что известно об атаке россиян ночью

В ночь на 22 января 2024 года враг атаковал 8-ю ударными БпЛА типа Shahed-136/131 из района Приморско-Ахтарской России. Все восемь "Шахедов" уничтожены зенитными ракетными подразделениями и мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины,
– рассказали военные.

Дроны уничтожали в пределах 4 областей Украины. В частности, говорится о:

  • Николаевской,
  • Херсонской,
  • Днепропетровской,
  • Кировоградской областях.

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    Россия атаковала Украину ночью: коротко

    • Россия ориентировочно в 21:42 21 января запустила дроны по Украине. Угроза была для Херсонской, Николаевской, Днепропетровской областей.
    • Уже в 22:39 вражеский беспилотник находился в районе города Днепр. В 23:17 над Николаевской областью в северо-западном направлении. Опасность была также Кировоградской области.
    • Ближе к полуночи дрон двигался по направлению к Черкасской области, уже в 00:28 22 января раздался отбой воздушной тревоги.
    • В 0:47 объявили опасность для Одесской области из-за атаки дронов. Уже 1:10 раздался отбой воздушной угрозы.