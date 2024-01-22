Воздушные силы ВСУ рассказали, что оккупанты били с территории российского Приморско-Ахтарска. Враг атаковал преимущественно Юг, Центр и Восток Украины.

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Что известно об атаке россиян ночью

В ночь на 22 января 2024 года враг атаковал 8-ю ударными БпЛА типа Shahed-136/131 из района Приморско-Ахтарской России. Все восемь "Шахедов" уничтожены зенитными ракетными подразделениями и мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины,

– рассказали военные.

Дроны уничтожали в пределах 4 областей Украины. В частности, говорится о:

Николаевской,

Херсонской,

Днепропетровской,

Кировоградской областях.

ВСУ успешно отработали по врагу

Россия атаковала Украину ночью: коротко