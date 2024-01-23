Журналист Денис Казанский подчеркнул, что это первый подтвержденный случай участия белорусов в боях за Крынки. Этот мужчина был старшим лейтенантом.

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До этого журналист Андрей Цаплиенко отметил, что, согласно данным паспорта и военного билета, захватчика звали Лазарева Дениса Александровича. Он был 1976 года рождения и штурмовал Крынки в составе 328 полка вновь 104 десантно-штурмовой дивизии армии России.

Военный билет белоруса выдал военкомат Минского района в декабре 2022 года, то есть уже после начала полномасштабного вторжения. Судя по документу, в 2003 – 2004 годах Лазарев служил в воинской части №61357, дислоцированной в столице Беларуси,

– сказал журналист.

Кроме того, белорус также имел железнодорожный билет из временно оккупированного Севастополя в российский город Рязани на 9 января и из Рязани в Ульяновск на 11 января.

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Цаплиенко отметил, что именно в Ульяновске дислоцируется 104 десантно-штурмовая дивизия. К тому же он, со ссылкой на британскую разведку, написал, что эта дивизия оккупантов понесла критические потери при штурме Крынок.

В то же время журналист Денис Казанский подчеркнул, что, очевидно, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко все же тайно отправил своих "их там нет" на помощь Путину в войне.

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