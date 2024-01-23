Все эти и другие изменения могут рассматриваться как оправдание за вероятное нападение на Литву. А напасть на нее можно только с территории Беларуси. Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил ведущий канала "Ходарковский Live" Сергей Асланян.

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"Беларусь сначала будет притворяться обиженной, а потом начнет заступаться. Мол, "наш союзник в опасности", поэтому нужно принимать меры", – предположил Асланян.

Что планирует Беларусь

Меры, которые Беларусь может принять, будут связаны для России с Сувалкским коридором в Калининградской области. Оттуда могут выйти войска на Балтийские страны и Польшу.

"Россия начнет войну против Европы. Для этого надо, чтобы Беларусь пропустила войска или сама вступила в войну. Через Литву на Польшу и дальше. Это нужно оправдывать. Вот мы видим, как Лукашенко выступает на разогреве у Путина в вопросе, почему Беларусь напала на Литву", – объяснил ведущий.

Если Лукашенко решится бросить свою армию на Европу, то она вся там и погибнет. Диктатор будет расплачиваться белорусами, которые ему такого не простят, и он будет нуждаться в защите.

"Лукашенко останется внутри страны без защиты, а защищать его сможет только "Вагнер". Потому что из Москвы прикажут не трогать его", – сказал Асланян.

Он добавил, что Беларусь уже не является нейтральной в этой войне. Поскольку позволила России со своей территории напасть на Украину, в частности, Киев.

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