Усі ці та інші зміни можуть трактуватися як виправдання за ймовірний напад на Литву. А напасти на неї можна лише з території Білорусі. Про це у розмові з 24 Каналом відзначив ведучий каналу "Ходарковський Live" Сергій Асланян.

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"Білорусь спочатку вдаватиме ображену, а потім почне заступатися. Мовляв, "наш союзник у небезпеці", тому треба вживати заходи", – припустив Асланян.

Що планує Білорусь

Заходи, які Білорусь може вжити, будуть пов'язані для Росії з Сувальським коридором в Калінінградській області. Звідти можуть вийти війська на Балтійські країни та Польщу.

"Росія почне війну проти Європи. Для цього треба, щоб Білорусь пропустила війська або сама вступила у війну. Через Литву на Польщу і далі. Це потрібно виправдовувати. Ось ми бачимо, як Лукашенко виступає на розігріві у Путіна в питанні, чому Білорусь напала на Литву", – пояснив ведучий.

Якщо Лукашенко наважиться кинути свою армію на Європу, то вона вся там і загине. Диктатор розплачуватиметься білорусами, які йому такого не пробачать, і він потребуватиме захисту.

"Лукашенко залишиться всередині країни без захисту, а захищати його зможе тільки "Вагнер". Тому що з Москви накажуть не чіпати його", – сказав Асланян.

Він додав, що Білорусь уже не є нейтральною у цій війні. Оскільки дозволила Росії зі своєї території напасти на Україну, зокрема Київ.

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