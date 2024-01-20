Народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по нацбезопасности, полковник СБУ Роман Костенко прокомментировал 24 Каналу учения беларусов в России. По его словам, Владимир Путин очень опасается, что Минск повернет "не туда".

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"Россияне заинтересованы не столько в передаче практического опыта "СВО", сколько им нужно зомбировать военнослужащих, в частности, беларусской армии", – отметил Костенко.

Беларусь нужна России как проблема для Украины

Как известно, Александр Лукашенко поддержал войну России против Украины и разрешил использовать военную инфраструктуру и воздушное пространство Беларуси для обстрелов. Однако беларусские военные не принимают непосредственного участия в боевых действиях Кремля.

Ситуация на границе с Беларусью остается спокойной, но всегда существует риск вторжения и с той стороны. Поэтому украинские военные вынуждены быть начеку и внимательно следить за еще одним недружественным соседом.

Беларусь – это страна-враг, которая теперь сдерживает наши войска, привязала к себе, чтобы мы не поражали Россию. Москва делает все, чтобы их держать,

– подчеркнул Костенко.

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