Народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з нацбезпеки, полковник СБУ Роман Костенко прокоментував 24 Каналу навчання білорусів у Росії. За його словами, Владімір Путін дуже боїться, що Мінськ поверне "не туди".

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"Росіяни зацікавлені не стільки в переданні практичного досвіду "СВО", скільки їм потрібно зомбувати військовослужбовців, зокрема, білоруської армії", – зазначив Костенко.

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Як відомо, Алєксандр Лукашенко підтримав війну Росії проти України й дозволив використовувати військову інфраструктуру та повітряний простір Білорусі для обстрілів. Однак білоруські військові не беруть безпосередньої участі в бойових діях Кремля.

Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається спокійною, але завжди існує ризик вторгнення й з того боку. Тому українські військові змушені бути напоготові й уважно стежити за ще одним недружнім сусідом.

Білорусь – це країна-ворог, яка тепер стримує наші війська, прив'язала до себе, щоб ми не уражали Росію. Москва робить усе, щоб їх тримати,

– наголосив Костенко.

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