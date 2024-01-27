Загалом протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень між українськими та російськими військами. У цьому матеріалі 24 Каналу також дізнавайтесь, який вигляд має лінія фронту на бойових напрямках.
Лінія фронту на Куп'янському напрямку: дивіться на карті від DeepState
Сили оборони відбили атаки ворога в районі Бахмута: дивіться на карті від DeepState
Окупанти все ще намагаються оточити Авдіївку: дивіться на карті від DeepState
Удари росіян
Ворог завдав 8 ракетних (зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Мирнограду, Новоградівки Донецької області та Антонівки Херсонської області) та 4 авіаційних удари, здійснив 78 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.