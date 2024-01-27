Загалом протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень між українськими та російськими військами. У цьому матеріалі 24 Каналу також дізнавайтесь, який вигляд має лінія фронту на бойових напрямках.

Дивіться також Шалені втрати окупантів: на війні в Україні загинуло щонайменше 3 тисячі російських офіцерів

Яка ситуація на напрямках фронту

Волинський та Поліський напрямки. Ця ділянка перебуває в зоні відповідальності Оперативного стратегічного угрупування військ "Північ". Оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки. Ворог укріплює кордон в Бєлгородській області, зокрема нарощують щільність мінно-вибухових загороджень.

Куп'янський напрямок. ОСУВ "Хортиця" повідомляє, що на цій ділянці фронту наші захисники відбили 13 атак ворога біля Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

Лінія фронту на Куп'янському напрямку: дивіться на карті від DeepState

Лиманський напрямок. Українські війська відбили 8 атак окупантів поблизу Тернів та Торського Донецької області.

Бахмутський напрямок. Збройні Сили відбили 11 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

Сили оборони відбили атаки ворога в районі Бахмута: дивіться на карті від DeepState

Авдіївський напрямок. ОСУВ "Таврія" інформує, що на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші військові стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 20 атак загарбників неподалік Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 9 атак в районах Опитного, Водяного, Первомайського та Невельського Донецької області.

Окупанти все ще намагаються оточити Авдіївку: дивіться на карті від DeepState

Мар'їнський напрямок. Українські оборонці продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 14 атак.

Шахтарський напрямок. Українські захисники відбили атаку окупантів в районі Золотої Ниви Донецької області.

Запорізький напрямок. Сили оборони відбили 6 атак противника північніше Приютного, південніше Червоного, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Херсонський напрямок. ОСУВ "Одеса" зазначає, що Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 4 безуспішних штурми позицій українських військ.

Удари росіян