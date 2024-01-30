Начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ Збройних Сил України Володимир Фітьо в етері телемарафону розповів про ситуацію навколо Табаївки. За його словами, ворог не захопив населений пункт.

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Там тривають бої

Фітьо наголосив, що наші захисники намагаються витіснити ворога на попередні позиції, де він був раніше. За його словами, всі заяви, які робить ворог з приводу захоплення цього невеликого села, не відповідають дійсності.

Там тривають бої, вчора ворог там зазнав втрат, багато поранених, є знищена та підбита техніка. Відповідно, успіху він там не досяг,

– сказав Фітьо.

Крім цього, за минулу добу на Лимансько-Куп'янському напрямку було відбито 11 ворожих атак.

Пріоритет росіян – Авдіївка