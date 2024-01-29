Речник командування Сухопутних військ Володимир Фітьо розповів у ефірі "Суспільне. Спротив", що насправді у селі Табаївка йдуть позиційні бої. Тобто ворог не захопив населений пункт, пише 24 Канал.

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Ворог не захопив Табаївку

Речник розповів, що Табаївка – це населений пункт, який є меншим, ніж Крохмальне. Там було 45 людей, а це село – взагалі як хутір.

Він перебуває у дуже незручному розташуванні – у низовині якраз і там болотиста місцевість, тому стати безпосередньо у це місце – це означає одразу перетворитися на мішень у тирі. Тому там тривають зараз такі позиційні бої, і наші якраз намагаються росіян витіснити. Зарано вірити російським паблікам, але маємо розуміти, що вони намагаються будь-що передати як свою тріумфальну перемогу,

– заявив Володимир Фітьо.

Він закликав робити висновки та користуватись даними тільки з офіційних джерел.

Де розташована Табаївка Харківської області

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У селі Табаївка тривають бої: дивіться на карті

Варто зауважити, що аналітики DeepState наприкінці доби 28 січня повідомляли про важку ситуацію біля Табаївки. На початку доби 29 січня вони зазначили, що Збройні Сили України не дали закріпитись ворогу в Табаївці.

Володимир Фітьо розповів, що протягом 28 січня на Лимано-Куп'янському напрямку наші військові відбили 10 російських атак у населених пунктах Синьківка, Табаївка, Терни, Ямполівка. За словами речника:

окупанти на цьому напрямку застосували 18 дронів-камікадзе по наших захисниках;

здійснили 700 артилерійських обстрілів з артилерії та мінометів.

Однак наші захисники ліквідували 229 окупантів та знищили 84 одиниці військової техніки,

– розповів Володимир Фітьо.

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Що відбувається у Харківській області