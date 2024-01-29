Про це 24 Каналу повідомив очільник Авдіївської МВА Віталій Барабаш, коментуючи ситуацію на цій ділянці фронту. За його словами, Сили оборони знешкодили диверсійно-розвідувальні групи, які заходили в місто.

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"Царську охоту" відбили, її повністю контролюють ЗСУ,

– констатував Барабаш.

Однак росіяни досі туди лізуть, намагаючись знову захопити позицію.

Загалом ситуація на Авдіївському напрямку докорінно незмінна. Ворог тисне, підтягує резерви, щодня кидає в штурм велику кількість людей. Активно застосовує артилерію – 50–60 обстрілів на день. Водночас кілька днів майже немає авіабомбових ударів.

Мешканці відмовляються від евакуації

Станом на ранок 29 січня в Авдіївці залишаються 1014 людей. Попри постійні обстріли й відсутність будь-яких комунікацій, вони відмовляються виїжджати.

На мій погляд, це вже на межі якогось морального злочину. Вони сидять, маємо привозити їм гуманітарну допомогу, маємо вмовляти їх ще в таких умовах,

– зазначив Барабаш.

Водночас є люди, які після майже двох років під обстрілами тепер ухвалюють рішення і виїжджають. У неділю, 28 січня, виїхали три людини, перед тим – 22, днем раніше – 28.

Треба сказати, що останнім часом проводити евакуацію дуже непросто, тому що ворог постійно обстрілює дорогу.

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