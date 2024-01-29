Про це 24 Каналу повідомив очільник Авдіївської МВА Віталій Барабаш, коментуючи ситуацію на цій ділянці фронту. За його словами, Сили оборони знешкодили диверсійно-розвідувальні групи, які заходили в місто.
До теми Росіяни спробували захопити Табаївку, в Авдіївці важкі бої: як змінилась карта фронту за тиждень
"Царську охоту" відбили, її повністю контролюють ЗСУ,
– констатував Барабаш.
Однак росіяни досі туди лізуть, намагаючись знову захопити позицію.
Загалом ситуація на Авдіївському напрямку докорінно незмінна. Ворог тисне, підтягує резерви, щодня кидає в штурм велику кількість людей. Активно застосовує артилерію – 50–60 обстрілів на день. Водночас кілька днів майже немає авіабомбових ударів.
Мешканці відмовляються від евакуації
Станом на ранок 29 січня в Авдіївці залишаються 1014 людей. Попри постійні обстріли й відсутність будь-яких комунікацій, вони відмовляються виїжджати.
На мій погляд, це вже на межі якогось морального злочину. Вони сидять, маємо привозити їм гуманітарну допомогу, маємо вмовляти їх ще в таких умовах,
– зазначив Барабаш.
Водночас є люди, які після майже двох років під обстрілами тепер ухвалюють рішення і виїжджають. У неділю, 28 січня, виїхали три людини, перед тим – 22, днем раніше – 28.
Треба сказати, що останнім часом проводити евакуацію дуже непросто, тому що ворог постійно обстрілює дорогу.
Ситуація під Авдіївкою: останні новини
- У британській розвідці повідомили, що головною метою російських окупантів в Україні залишається захоплення Авдіївки. Оскільки основний шлях постачання досі недоторканий, протягом найближчих тижнів українські військові зможуть контролювати місто.
- Раніше аналітики ISW зазначили, що російські сили готуються до нових боїв за Авдіївку. Однак темп їхнього наступу значно нижчий, ніж під час перших хвиль восени 2023 року.
- Тим часом у The Telegraph заявили, що Україна будує власну "лінію Суровікіна", основна частина якої розташована біля Авдіївки. Захисники використовують природні бар'єри – річки й озера.