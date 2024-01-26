Останнім часом російські сили зосередили наступальні операції на південному житловому районі Авдіївки. Як зазначили в ISW, вони домоглися там незначних успіхів.

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Дії російських окупаційних сил

За даними Інституту вивчення війни, російські військові продовжують наступати на північному і південному флангах Авдіївки.

Проте аналітики зазначили, що темп наступу значно нижчий, ніж під час перших хвиль наступів восени 2023 року.

Загальний темп російських наступальних операцій свідчить про те, що окупанти віддали перевагу бої через Авдіївку – квартал за кварталом від південного житлового району міста замість того, щоб намагатися далі оточити місто з південного заходу чи півночі, де російські війська досягли лише обмежених успіхів,

– наголосили в ISW.

Також аналітики з посиланням на майора МВС України Максима Морозова зазначили, що війська російської армії скупчили біля Авдіївки 40 тисяч осіб і готуються посилити наступальні дії на місто.

Проте в Інституті вивчення війни не беруться прогнозувати, чи суттєво зросте швидкість просування ворога на цій ділянці фронту.

Майбутні бої в місті, ймовірно, будуть нагадувати нещодавні випадки міської війни на сході України, коли російські війська проводять виснажливі напади заради незначної вигоди,

– зауважили аналітики ISW.

Ситуація в Авдіївці: що відомо