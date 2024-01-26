В последнее время российские силы сосредоточили наступательные операции на южном жилом районе Авдеевки. Как отметили в ISW, они добились там незначительных успехов.
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Действия российских оккупационных сил
По данным Института изучения войны, российские военные продолжают наступать на северном и южном флангах Авдеевки.
Однако аналитики отметили, что темп наступления значительно ниже, чем во время первых волн наступлений осенью 2023 года.
Общий темп российских наступательных операций свидетельствует о том, что оккупанты предпочли бои через Авдеевку – квартал за кварталом от южного жилого района города вместо того, чтобы пытаться дальше окружить город с юго-запада или севера, где российские войска достигли лишь ограниченных успехов,
– отметили в ISW.
Также аналитики со ссылкой на майора МВД Украины Максима Морозова отметили, что войска российской армии скопили возле Авдеевки 40 тысяч человек и готовятся усилить наступательные действия на город.
Однако в Институте изучения войны не берутся прогнозировать, возрастет ли существенно скорость продвижения врага на этом участке фронта.
Будущие бои в городе, вероятно, будут напоминать недавние случаи городской войны на востоке Украины, когда российские войска проводят изнурительные нападения ради незначительной выгоды,
– отметили аналитики ISW.
Ситуация в Авдеевке: что известно
- 25 января стало известно, что российские военные могут готовиться к новой битве за Авдеевку. Оккупанты там сосредоточили десятки тысяч резервистов и новую технику, а также увеличили удары КАБами. Глава Авдеевской МВА Виталий Барабаш отметил, что противник пытается штурмовать по всей линии обороны вокруг города.
- Также известно, что оккупанты организуют серьезную информационную атаку не только по Авдеевке, но и в целом по всему восточному фронту. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Роман Свитан, заметив, что так враг хочет психологически воздействовать на украинцев.