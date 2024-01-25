Ситуация очень сложная. Об этом 24 Каналу рассказал глава Авдеевской МВА Виталий Барабаш, отметив, что противник пытается штурмовать по всей линии обороны вокруг города.
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"Очень много обстрелов. Даже не 40, а 50 – 60 авиабомбовых ударов в сутки по громаде. Вообще просто какой-то рекорд. Такого не было даже в Бахмуте. И ребята говорят, что по Мариуполю не было такого количества авиабомбовых ударов", – отметил председатель Авдеевской МВА.
Более 60 КАБов было сброшено оккупантами за 23 января, а с начала 2024 года – около 500 штук. К примеру, за 2023 год россияне в целом выпустили 146 управляемых авиационных бомб по Авдеевке. Такие действия свидетельствуют о готовности врага сполна реализовать поставленную задачу – захватить Авдеевку.
Как россияне готовятся к штурму
Для штурма Авдеевки оккупанты собрали около 40 – 45 тысяч резервистов. Там появились заключенные, подразделения "Шторм-Z" и "Шторм-V". В районе Макеевки зафиксировано формирование танкового полка россиян с привлечением новейших танков Т-90 "Прорыв".
Враг будет давить. Перед ними стоит задача – до так называемых выборов любой ценой взять Авдеевку. Они не будут останавливаться, наоборот будут пытаться реализовать свой план,
– отметил Виталий Барабаш.
Несколько дней назад оккупанты активно применяли технику, сейчас преимущественно используют пехоту – так называемые "мясные штурмы".
Украинские военные все больше фиксируют работу российских спецслужб, подразделений глубинной разведки и батальонов специального назначения.
Актуальные новости с Авдеевского направления
- На Авдеевском направлении украинские защитники отбили 4 атаки врага в районе Авдеевки и еще 8 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области. Оккупанты не прекращают попыток, чтобы захватить город.
- Издание The Telegraph пишет, что Украина начала строительство собственной так называемой "линии Суровикина" – это масштабная оборонительная линия, которая должна остановить российское вторжение. Она состоит из трехуровневой системы траншей, танковых ловушек, опорных пунктов и массированного заминирования. Такое укрепление проходит неподалеку Авдеевки, Лимана и Купянска.
- Попытки противника взять Авдеевку штурмом фактически не прекращаются. Авианалеты продолжаются ежедневно. Не бывает перерывов и в контактных боях. Украинские военные показали один из крупнейших штурмов города.