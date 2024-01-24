Самая большая опасность – это атака с фронтов, где расположен Авдеевский коксохимический завод. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

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Ситуация сложная, но управляемая

Павел Нарожный отметил, что в Авдеевке россияне прошли одну линию обороны, где расположен бывший ресторан "Царская охота". Однако это не стратегический проход, потому что дальше идет другая линия обороны.

Там продолжаются очень жесткие бои. Но главная опасность, которая там есть – это не лобовая атака, не атака во фронт. Наибольшая опасность – это атака с фронтов, где расположен Авдеевский коксохимический завод, с севера и с юга,

– сказал он.

Возле Степового у захватчиков тоже были некоторые успехи. Речь идет о парах сотен метров. На фронтах украинские защитники удерживают оборону.

Враг использует одну и ту же тактику. Оккупанты выстреливают огромное количество снарядов, уничтожают абсолютно все оборонительные укрепления, которые только могут быть. Таким образом они продвигаются.

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