Найбільша небезпека – це атака з фронтів, де розташований Авдіївський коксохімічний завод. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний.

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Ситуація важка, але керована

Павло Нарожний зазначив, що в Авдіївці росіяни пройшли одну лінію оборони, де розташований колишній ресторан "Царська охота". Однак це не стратегічний прохід, бо далі йде інша лінія оборони.

Там тривають дуже жорсткі бої. Але головна небезпека, яка там є – це не лобова атака, не атака в фронт. Найбільша небезпека – це атака з фронтів, де розташований Авдіївський коксохімічний завод, з півночі та з півдня,

– сказав він.

Біля Степового у загарбників також були деякі успіхи. Мовиться про пару сотень метрів. На фронтах українські захисники тримають оборону.

Ворог використовує одну й ту саму тактику. Окупанти вистрілюють величезну кількість снарядів, знищують абсолютно всі оборонні укріплення, які тільки можуть бути. У такий спосіб вони просуваються.

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