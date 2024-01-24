У Генштабі повідомили, що впродовж минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень.

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Генштаб наголошує, що Росія продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не лише по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.

Загалом за минулу добу завдав 48 ракетних та 112 авіаційних ударів, здійснив 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Яка ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках в зоні відповідальності ОСУВ "Північ" оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання наших військ на загрозливі напрямки та нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп'янському напрямку в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" наші захисники відбили атаку ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 4 атаки окупантів в районах Ямполівки, Торського Донецької області та ще 2 атаки поблизу Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки противника неподалік Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог досі намагається оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони протягом минулої доби відбили 5 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степове, Авдіївки та ще 11 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 16 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки противника південніше Червоного, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 7 марних штурмів позицій наших військ.

Українські воїни продовжують завдавати ворогу втрат

Українські захисники продовжують завдавати російським загарбникам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту: