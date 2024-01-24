Генштаб наголошує, що Росія продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не лише по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.
Загалом за минулу добу завдав 48 ракетних та 112 авіаційних ударів, здійснив 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Яка ситуація на фронті
Українські воїни продовжують завдавати ворогу втрат
Українські захисники продовжують завдавати російським загарбникам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту:
Впродовж доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 зенітно-ракетних комплексах та 1 пункту управління противника.
Також силами та засобами ППО знищено 15 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 5 балістичних ракет “Іскандер-М”, 2 керовані авіаційні ракети Х-59.
Натомість підрозділи ракетних військ завдали удару по 1 району зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 засобах ППО, 9 артилерійських засобах та 1 станції радіоелектронної боротьби ворога.
За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 840 окупантів. Втрати ворога у живій силі від 24 лютого 2022 року зросли до 378 660.