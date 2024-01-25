Загалом ворог завдав 6 ракетних та 97 авіаційних ударів, здійснив 121 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також загарбник завдав чергового авіаційного удару, застосувавши 14 БпЛА типу "Шахед".

Дивіться також Майже 1000 окупантів, 30 танків, РСЗВ, ППО: величезні втрати ворога на 25 січня

Яка ситуація на Сході України

На Куп'янському напрямку наші захисники відбили 6 атак ворога біля Синьківки Харківської області.

Сили оборони відбили наступ ворога біля Синьківки: дивіться на карті

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 4 атаки окупантів поблизу Тернів, східніше Діброви Донецької області та ще 5 атак в районах Макіївки, Серебрянського лісництва Луганської області.

Росіяни наступили біля Тернів: дивіться на карті

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 7 атак противника неподалік Васюківки, Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

Сили оборони відбили атаки біля рубежів Васюківки: дивіться на карті

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 4 атаки ворога в районі Авдіївки та ще 8 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

Ворог намагається оточити Авдіївку: дивіться на карті

На Мар'їнському напрямку українські оборонці продовжують стримувати окупантів біля Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 9 атак.

ЗСУ стримують ворога біля Новомихайлівки: дивіться на карті

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили 2 атаки ворога південніше Золотої Ниви та східніше Старомайорського Донецької області.

Росіяни атакували південніше Золотої Ниви: дивіться на карту

Що змінилося на південному фронті

На Запорізькому напрямку наші воїни відбили атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.

Українська армія відбила атаку ворога біля Роботиного: дивіться на карті

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 7 безуспішних штурмів позицій українських військ.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Як змінилася лінія фронту на інших напрямках

На Волинському і Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському і Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Яких втрат завдали Сили оборони ворогу у техніці

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 району зосередження особового складу противника.