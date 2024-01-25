Загалом ворог завдав 6 ракетних та 97 авіаційних ударів, здійснив 121 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також загарбник завдав чергового авіаційного удару, застосувавши 14 БпЛА типу "Шахед".

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Яка ситуація на Сході України

Сили оборони відбили наступ ворога біля Синьківки: дивіться на карті

Росіяни наступили біля Тернів: дивіться на карті

Сили оборони відбили атаки біля рубежів Васюківки: дивіться на карті

Ворог намагається оточити Авдіївку: дивіться на карті

ЗСУ стримують ворога біля Новомихайлівки: дивіться на карті

Росіяни атакували південніше Золотої Ниви: дивіться на карту

Що змінилося на південному фронті

Українська армія відбила атаку ворога біля Роботиного: дивіться на карті

Як змінилася лінія фронту на інших напрямках

Яких втрат завдали Сили оборони ворогу у техніці

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 району зосередження особового складу противника.