Всего враг нанес 6 ракетных и 97 авиационных ударов, совершил 121 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Также захватчик нанес очередной авиационный удар, применив 14 БПЛА типа "Шахед".

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Какая ситуация на Востоке Украины

На Купянском направлении наши защитники отбили 6 атак врага возле Синьковки Харьковской области.

Силы обороны отразили наступление врага возле Синьковки: смотрите на карте

На Лиманском направлении украинские воины отбили 4 атаки оккупантов вблизи Тернов, восточнее Дибровы Донецкой области и еще 5 атак в районах Макеевки, Серебрянского лесничества Луганской области.

Россияне наступали возле Тернов: смотрите на карте

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 7 атак противника недалеко от Васюковки, Богдановки, Ивановского и Клещеевки Донецкой области.

Силы обороны отразили атаки возле рубежей Васюковки: смотрите на карте

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 4 атаки врага в районе Авдеевки и еще 8 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

Враг пытается оцепить Авдеевку: смотрите на карте

На Марьинском направлении украинские защитники продолжают сдерживать оккупантов возле Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 9 атак.

ВСУ сдерживают врага возле Новомихайловки: смотрите на карте

На Шахтерском направлении наши защитники отбили 2 атаки враг южнее Золотой Нивы и восточнее Старомайорского Донецкой области.

Россияне атаковали южнее Золотой Нивы: смотрите на карту

Что изменилось на южном фронте

На Запорожском направлении наши воины отбили атаку противника в районе Работино Запорожской области.

Украинская армия отразила атаку врага возле Работино: смотрите на карте

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 7 безуспешных штурмов позиций украинских войск.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Как изменилась линия фронта на других направлениях

На Волынском и Полесском направлениям оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Какие потери нанесли Силы обороны врагу в технике

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 району сосредоточения личного состава противника.