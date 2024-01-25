Всего враг нанес 6 ракетных и 97 авиационных ударов, совершил 121 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Также захватчик нанес очередной авиационный удар, применив 14 БПЛА типа "Шахед".

Смотрите также Почти 1000 оккупантов, 30 танков, РСЗО, ПВО: огромные потери врага на 25 января

Какая ситуация на Востоке Украины

Силы обороны отразили наступление врага возле Синьковки: смотрите на карте

Россияне наступали возле Тернов: смотрите на карте

Силы обороны отразили атаки возле рубежей Васюковки: смотрите на карте

Враг пытается оцепить Авдеевку: смотрите на карте

ВСУ сдерживают врага возле Новомихайловки: смотрите на карте

Россияне атаковали южнее Золотой Нивы: смотрите на карту

Что изменилось на южном фронте

Украинская армия отразила атаку врага возле Работино: смотрите на карте

Как изменилась линия фронта на других направлениях

Какие потери нанесли Силы обороны врагу в технике

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 району сосредоточения личного состава противника.