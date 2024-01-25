З 24 лютого 2022 року ворог забрав життя у 379 610 своїх солдатів. Проте втрати можуть бути значно більші, адже порахувати їх важко через інтенсивні бойові дії.

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Яких втрат зазнали вороги

особового складу – 379610 (+950);

танків – 6257 (+30);

бойових броньованих машин – 11621 (+42);

артилерійських систем – 9067 (+59);

РСЗВ – 972 (+1);

засоби ППО – 660 (+1);

літаків – 331 (+0);

гелікоптерів – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7033 (+35);

крилаті ракети – 1844 (+2);

кораблі /катери – 23 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 12044 (+39);

спеціальна техніка – 1420 (+4).



Втрати ворога станом на 25 січня 2024 року

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