Генштаб отмечает, что Россия продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам нашего государства.
Всего за минувшие сутки нанес 48 ракетных и 112 авиационных ударов, совершил 73 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Под артиллерийским огнем оказались более 150 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Какая ситуация на фронте
Украинские воины продолжают наносить врагу потери
Украинские защитники продолжают наносить российским захватчикам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта:
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 зенитно-ракетных комплексах и 1 пункту управления противника.
Также силами и средствами ПВО уничтожено 15 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, 5 баллистических ракет "Искандер-М", 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.
Вместо этого подразделения ракетных войск нанесли удар по 1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 средствам ПВО, 9 артиллерийским средствам и 1 станции радиоэлектронной борьбы противника.
За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали еще 840 оккупантов. Потери врага в живой силе с 24 февраля 2022 года выросли до 378 660.