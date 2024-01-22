Об этом аналитик группы Oryx Naalsio сообщил в соцсети X 22 января, назвав соотношение потерь "сумасшедшим". Следует заметить, что зарегистрированные в Oryx потери были получены только на основе визуальных подтверждений по фото и видео.

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Потери оккупантов под Авдеевкой колоссальные

Аналитик заявил, что соотношение российских и украинских потерь на фронте "сумасшедшее и свидетельствует о всей несостоятельности военного руководства России".

С начала своего наступления на Авдеевку российские оккупанты потеряли 531 единицу военной техники. В частности, среди потерь оккупантов 169 танков и 296 боевых бронированных машин.

В то же время, по его словам, украинские войска потеряли всего 43 единицы разной техники.

Враг начал беречь технику

Представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун в эфире телемарафона рассказал, что потери врага под Авдеевкой остаются примерно такими, как и были. Где-то 200, 300 иногда до 400 мертвыми и ранеными в сутки.

Он также отметил, что сейчас россияне не используют столько техники, как раньше. Сначала враг думал взять наскоком большими колоннами, как во время наступления на Киевскую область.

Россияне думали, что это испугает наши Вооруженные Силы. Однако не удалось. Наоборот, чем больше было техники, тем больше было для врага потерь. По словам Штупуна, оккупанты теряли 70 – 80 процентов техники. Поэтому сейчас они используются периодически.

Один-два дня идет пехота, они разведывают боем, делают выводы и пытаются в одном из направлений применить технику. Но ее немного,

– сказал Штупун.

Он добавил, что обычно идет 2 – 3 танка и в 5 БМП, БТР или бронированных авто, которые везут десант.2

Потери врага на фронте