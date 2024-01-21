Воины заявили, что им удалось снять исторические кадры. Это было одно из величайших сражений современности.

Обратите внимание Не хотим шокировать, но это война: 47 ОМБр показала кадры реального боя в районе Авдеевки (18+)

В ВСУ рассказали уникальные детали о ситуации в Авдеевке

В ВСУ рассказали, что ситуация существенно усложнилась 10 октября 2023 года. С тех пор оккупанты пытаются дикими силами прорвать линию обороны.

Вот уже пятый месяц подряд, начиная с 10-го октября, враг безумными, просто дикими силами пытается проломить нашу линию обороны,

– говорится в сообщении.



В ВСУ показали один из самых больших штурмов Авдеевки: смотрите видео

Попытки врага взять город штурмом фактически не прекращаются. Авианалеты длятся ежедневно. Не бывает перерывов и в контактных боях. Сейчас рядом с Авдеевкой проходят одни из самых масштабных битв века.

В ВСУ рассказали, что во время атак оккупанты применяют на поле боя такое количество техники, которое в XXI веке не применяла еще ни одна страна ни в одном из конфликтов.

Штурм, который удалось снять, состоялся в конце октября 2023 года. Украинские герои крепко держат оборону. Врагу наносят колоссальные потери. Оккупантам не оставляют никаких шансов реализовать свои планы. В ВСУ отметили: борьба продолжается, а "империя" должна распастись.