Ранее воины 47 ОМБр показали видео, как "Брэдли" уничтожает российский танк Т-90 "Прорыв" в районе Степового на Авдеевском направлении. Зрелищный ролик стал очень популярным в сети, и многие иронически спрашивали россиян, где же их "прорыв". Впоследствии показали экипаж БМП, разбивший танк оккупантов.

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47 ОМБр обнародовала кадры боев под Авдеевкой

У нас нет цели кого-то из вас шокировать. Мы показываем войну такой, какой она есть! На видео бойцы 47-й отдельной механизированной бригады. В тот день воины выбили противника с одной из позиций на Авдеевском направлении,

– говорится в подписи.

47 бригада показала реальный бой под Авдеевкой: смотрите видео (Осторожно, кадры могут шокировать! Видео 18+)

В ролике показана зачистка украинскими воинами позиций оккупантов. Бойцы 47 бригады используют стрелковое оружие и гранаты. К сожалению, не обошлось без потерь с нашей стороны – один из воинов был серьезно ранен.

47 ОМБр – искусные пилоты дронов

Ранее бойцы 47 бригады рассказали, что направление Степового держится благодаря пехоте и FPV. Благодаря дронам удается сдерживать наступление российской бронетехники.

"Бывает, что одного FPV-дрона достаточно для уничтожения целого танка. Можно попасть под его башню даже старым советским зарядом для гранатомета. Сдетонирует боекомплект, и танк поджарится", – объясняет боец, который в гражданской жизни был режиссером монтажа.

Какая ситуация под Авдеевкой: смотрите на карте

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