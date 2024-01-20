В Авдеевке – "качели"

Сейчас на Авдеевском направлении оперирует вражеская группировка численностью около 45 тысяч. Но несмотря на это окружить, а тем более захватить городок оккупанты не могут уже более 3 месяцев.

Читайте также 5 фактов, говорящих, что в России сейчас все катится в бездну

Направления особо жестоких действий вражеского войска:

из Красногоровки на Степное силами 15 ОМСБр 2 общевойсковой армии;

из Каменки в направлении Авдеевки силами 114 ОМСБр 1-го армейского корпуса и 30 ОМСБр 2 ОВА;

из Васильевки в направлении Авдеевки силами 114 ОМСБр 1 АК;

из Водяного, Спартака и Опросного оперируют преимущественно "регуляры" 55 ОМСБр 41 ОВА;

с Водяного на Северное – силы 55 ОМСБр 41-й ОВА;

в промзоне оперируют подразделения ДРШБр "Ветераны" и 1 ОМСБр 1-го АК.

Боевые действия носят порой позиционный характер, который еще можно назвать "качелями". Попытки вражеского войска закрепиться в зоне Коксохима, а так же южной промке пресекаются, и после удержания противником позиции несколько часов, он оттуда выбивается.

Попытка прорваться 114 ОМСБр 1-го АК и 30 ОМСБр 2 ОВА в направлении промзоны испытала полный провал в районе Песчаного карьера.

К теме Как россияне забуксовали на Донбассе из-за прудов

Также несколько разъяснений по поводу "критической" ситуации в Авдеевке. Ситуация в Авдеевке будет критической, если оккупанты захватят с севера Степное – Бердичи – Семеновку, а с юга Северное – Тоненькое и трасса 0542 окажутся в зоне поражения с легкого стрелкового вооружения.

Все остальное – это стабильно тяжелая ситуация в рамках позиционного противостояния. Иначе в Авдеевке просто быть не может. Ситуация будет такой же через месяц и через два…