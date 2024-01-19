Шокирующая правда в том, что и в Украине, и в России в школах действительно есть гендерно-нейтральные туалеты – для учителей.

Читайте также Кто больше всего перевозит российскую кровавую нефть

В остальном – это оголтелая дичь, которую толкают в эфир, чтобы население России, выходя из праздничного похмелья, не успело задуматься о текущей ситуации.

А ситуация следующая.

В России все идет наперекосяк

1. Волна аварий в системе ЖКХ десятков городов. Это освежило тему реального состояния отрасли (износ, местами – на грани коллапса). Попытка властей свергнуть вину на стрелочников спровоцировала петиции в их защиту. Обещания масштабно вложиться в обновление сетей столкнулись с вопросами – есть ли деньги? Стоит ли в такой ситуации вкладываться в "новые территории" благодаря убитым "старым"?

2. "Инцидент" с уникальным самолетом дальней разведки и летающим командным пунктом. Несмотря на попытки Кремля списать все на ошибку российской системы ПВО, по стране распространяется тревога, что украинская армия в очередной раз получила возможности, которых раньше не было. Часть граждан делает вывод: если украинцы серьезно прижали флот на воде, а сейчас начали доставать авиацию в небе над Азовским морем, то в перспективе маячит усложнение ситуации и на земле. Сначала на Херсонщине, а затем и в Крыму.

3. Авария на Нижегородском НПЗ "Лукойла" (5% переработки российской нефти). Компания вдвое снизила производство бензина. Починить обещают до марта. Сразу была организована волна комментариев, что цены на бензин не вырастут, есть чем маневрировать внутри и закроют часть экспорта.

Заметьте Пока американцы "спят", британцы делают успешные ставки

Однако параллельно пошла лавина других оценок: НПЗ стал первой крупной жертвой санкций. В декабре на этом же заводе слегка горела одна из установок, но ее удалось перезапустить на меньшей мощности. Теперь вот серьезная поломка.

Во всех деловых изданиях один сигнал – заменить оборудование китайским не получится, кустарно чинить самим – не выход. Прогноз – это первая ласточка, дальше будет хуже.

4. Массовые протесты в Башкирии через суд над одним из местных активистов – Фаилем Алсиновым. Он якобы в одном из своих выступлений на башкирском языке негативно отозвался о жителях Кавказа, Центральной Азии и армянах. За это получил 4 года колонии, потому что "разжигал межнациональную рознь". Сам Алсинов утверждает, что его слова неправильно перевели.

Выходит, что штурмовать толпой аэропорт для расправы над евреями в Дагестане – это местный колорит, а защищать природу родного края и говорить на родном языке в Башкирии – это раздор.

В результате несколько тысяч человек (называют цифру в 5 тысяч) вышли на протест под здание суда. Все закончилось столкновениями с полицией и задержаниями. Вишенка на торте – участники так называемой "СВО" из Башкирии высказались за Алсинова. И вот здесь есть кое-что интересное.

По данным группы "Информационное сопротивление", публично зафиксированы потери Башкортостана в ходе нападения на Украину на 30% выше, чем в Татарстане. При том, что численность населения одинакова. Это результат неуемного стремления местного фюрера Радия Хабирова, активно отправляющего земляков на смерть.

После значительных потерь в Дагестане, недовольство которыми наложилось на раздражение местных жителей из-за регулярных блэкаутов, российские власти радикально уменьшили мобилизацию дагестанцев на фронт. Это плохой пример для других регионов. В то же время, подсказка людям, что нужно делать. Власти боятся протестов, потому что им не хватит сил их подавить. То есть и ресурсы по мобилизации у них не так безграничны, как они всех убеждают.

Рекомендуем Великобритания поняла одну важную вещь о войне в Украине

5. Постепенное усиление риторики жен мобилизованных. Они публично спрашивают, как это так: зэков, имевших многолетние сроки за тяжкие преступления, отпускают через 6 месяцев службы, а мобилизованных россиян забрали бессрочно. Женские протесты – это самое ужасное, что может быть. Пока они очень локальны и не несут прямой угрозы. Угрозу составляет тенденция. Для ее тушения Кремлю понадобятся ресурсы.

Вот почему Кремль рассказывает о своем могуществе

Это не значит, что Россия завтра развалится или что-то такое. Это показатель, который говорит, что в России в разных сферах растет напряжение. Срывы и коллапсы будут чаще.

Комплексно это создает плохой фон для продолжения правления Владимира Путина в марте. У него нет хороших новостей. На результат это не повлияет, но атмосфера будет ухудшаться.

Именно поэтому Кремль с такой яростью гонит сигнал, что Россия очень сильная, а Украина "завтра рассыпется". Им кровь из носа нужно поддерживать этот миф, потому что иначе начнутся брожения.