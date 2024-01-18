Сколько тонн нефти перевезли из России

С начала действия эмбарго Евросоюза и G7 – с 5 декабря 2022 года до конца 2023 года – судовладельцы из стран Европы перевезли 19,6 миллиона тонн (41,09%) российской сырой нефти из Черного моря.

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Эти перевозки были как в страны ЕС (в порты и рейдовые перевалки) с нарушением эмбарго, так и в другие страны мира, где не действует эмбарго. Однако для европейских танкеров теоретически должен был действовать "ценовой потолок" и запрет на страхование западными компаниями в случае его превышения (доказано много раз расследованиями мировых СМИ, что не действовал).

Соответственно, 28,1 миллиона тонн российской нефти или 58,91% перевезли судовладельцы из других стран. В этом случае даже разговоры о "ценовом потолке" почти теряли смысл.



Распределение перевозок российской нефти по странам

Итак, в первые три месяца действия эмбарго (декабрь 2022 – февраль 2023) судовладельцы из европейских и неевропейских стран перевозили почти одинаковое количество российской сырой нефти. Однако с марта 2023 года значительное преимущество в объемах перевозок перешло к судовладельцам из неевропейских стран. То есть решение об эмбарго начало влиять на европейских миллиардеров-судовладельцев.

Рейтинг стран, наиболее перевозящих российскую нефть

Но все же в общем рейтинге за весь период 5 декабря 2022 года – 31 декабря 2023 года 1 место по объемам перевозок российской сырой нефти заняли судовладельцы Греции – 36,53% всех перевозок, 17,4 миллиона тонн.

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На 2 месте – российские компании, вместе с теми, что зарегистрированы или перерегистрированы в ОАЭ и специально созданы или подконтрольны российским государственным или бизнес-структурам в Индии, их доля в перевозках составила 24,77% с объемом 11,8 миллиона тонн.

На 3 месте – судовладельцы из Турции, 13,48% и 6,4 миллиона тонн российской нефти.

На 4 месте – компании, зарегистрированные в странах "удобного флага", в этом случае это преимущественно Маршалловы острова, Либерия и Сейшельские острова.