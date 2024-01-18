Скільки тонн нафти перевезли з Росії

З початку дії ембарго Євросоюзу та G7 – з 5 грудня 2022 до кінця 2023 року – судновласники з країн Європи перевезли 19,6 мільйона тонн (41,09%) російської сирої нафти з Чорного моря.

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Ці перевезення були як до країн ЄС (до портів та рейдових перевалок) з порушенням ембарго, так і до інших країн світу, де не діє ембарго. Однак для європейських танкерів теоретично мала діяти "цінова стеля" та заборона на страхування західними компаніями у випадку її перевищення (доказано багато разів розслідуваннями світових ЗМІ, що не діяла).

Відповідно, 28,1 мільйона тонн російської нафти або 58,91% перевезли судновласники з інших країн. В цьому випадку навіть розмови про "цінову стелю" майже втрачали сенс.



Розподіл перевезень російської нафти за країнами

Отже, в перші три місяці дії ембарго (грудень 2022 року – лютий 2023 року) судновласники з європейських та неєвропейських країн перевозили майже однакову кількість російської сирої нафти. Однак з березня 2023 року значна перевага в обсягах перевезень перейшла до судновласників з неєвропейських країн. Тобто рішення про ембарго таки почало впливати на європейських мільярдерів-судновласників.

Рейтинг країн, які найбільше перевозять російську нафту

Але все ж в загальному рейтингу за весь період 5 грудня 2022 року – 31 грудня 2023 року 1 місце за обсягами перевезень російської сирої нафти зайняли судновласники Греції – 36,53% всіх перевезень, 17,4 мільйона тонн.

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На 2 місці – російські компанії, разом з тими, що зареєстровані або перереєстровані в ОАЕ та спеціально створені або підконтрольні російським державним або бізнесовим структурам в Індії, їхня частка в перевезеннях склала 24,77% з обсягом 11,8 мільйона тонн.

На 3 місці – судновласники з Туреччини, 13,48% і 6,4 мільйона тонн російської нафти.

На 4 місці – компанії, що зареєстровані в країнах "зручного прапору", в цьому випадку це переважно Маршаллові острови, Ліберія та Сейшельські острови.