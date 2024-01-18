Ще ніколи не було стільки викликів одночасно

Перспектива того, що російське політичне керівництво готове переглянути свої підходи до війни з Україною, видається досить примарною. Тим більше, що під час панельної дискусії, на якій прозвучали ці слова, держсекретарю США довелося говорити одразу про кілька війн – тих, що вже розпочалися, і тих, початок яких у США вважають суцільною катастрофою.

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Він відповідав на питання пов'язані з війною на Близькому Сході й тому, як США ставляться до операції Ізраїлю проти ХАМАС у Секторі Гази, а також про перспективу силового розв'язання тайванської проблеми. Її зараз активно обговорюють на тлі президентських виборів, які відбулися у Тайвані та привели до перемоги представника панівної демократичної прогресивної партії, яку Пекін вважає сепаратистською організацією.

Блінкен зауважив, що військове розв'язання тайванської проблеми призвело б до катастрофи світової економіки. Це протистояння може призвести до приголомшливих результатів для економіки всього світу.

На тлі очікування нових конфліктів та намагання вирішити ті, що вже розпочалися, війна Росії з Україною видається лише одним з важливих викликів для США. Блінкен прямо визнав, що ніколи ще не було у світі такої кількості викликів одночасно.

У кулуарах Давоського форуму президент Володимир Зеленський зустрівся з Блінкеном та помічником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном. Про деталі цієї розмови відомо мало, у протокольних повідомленнях мовиться, що і Блінкен, і Салліван запевнили, що США і далі будуть допомоги Україні боротися з Росією.

Це важливе запевнення на тлі того, що конгресмени досі не можуть знайти компроміс, який розблокував би виділення Україні допомоги у розмірі 60 мільярдів доларів. Президент США Джо Байден має зустрітися з лідерами Конгресу, щоб знову обговорити питання компромісу.

Як виступ Трампа вплинув на пошук компромісу

Однак наразі конгресмени від Республіканської партії швидше налаштовані на блокування рішень, пов'язаних з допомогою Україні. Навіть питання стабільного бюджету для США зараз перебуває у процесі пошуку взаєморозуміння між демократами та республіканцями. Коли конгресмени з обох партій досягають домовленостей про тимчасове продовження роботи державних установ, це вже сприймається як величезний міжпартійний компроміс.

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Успішний виступ 45-го президента Дональда Трампа на праймеріз у штаті Айова ще більше мобілізував його прихильників у Конгресі та створив серйозні проблеми для тих республіканців, які хотіли б знайти компроміс з колегами-демократами щодо вирішення питання допомоги Україні та Ізраїлю.

Усі прекрасно розуміють, що у разі, якщо такий компроміс буде досягнений всупереч волі Трампа, то він може створити серйозні кар'єрні проблеми для багатьох конгресменів-республіканців.

Слова про необхідність підтримки України звучать серйозною обіцянкою з боку держсекретаря США. Але для того, щоб цю обіцянку реалізувати, треба не просто констатувати факт, що у Росії є ще чимало ресурсів для продовження війни, а й шукати шляхи допомоги Україні, яка намагається протистояти цій загарбницькій війні.