У Авдіївці – "гойдалки"

Зараз на Авдіївському напрямку оперує вороже угруповання чисельністю близько 45 тисяч. Але попри це оточити, а тим більше захопити містечко окупанти не можуть вже понад 3 місяці.

Читайте також 5 фактів, які говорять, що у Росії зараз все котиться у прірву

Напрями особливо жорстоких дій ворожого війська:

з Красногорівки на Степне силами 15 ОМСБр 2 загальновійськової армії;

з Кам'янки у напрямку Авдіївки силами 114 ОМСБр 1-го армійського корпусу і 30 ОМСБр 2 ЗВА;

з Василівки у напрямку Авдіївки силами 114 ОМСБр 1 АК;

з Водяного, Спартака та Опитного оперують переважно "регуляри" 55 ОМСБр 41 ЗВА;

з Водяного на Північне – силу 55 ОМСБр 41-й ЗВА;

у промзоні оперують підрозділи ДРШБр "Ветерани" та 1 ОМСБр 1-го АК.

Бойові дії мають часом позиційний характер, який ще можна назвати "гойдалками". Спроби ворожого війська закріпитися в зоні Коксохіму, а також південної промзони припиняються, і після утримання противником позиції кілька годин він звідти вибивається.

Спроба прорватися 114 ОМСБр 1-го АК і 30 ОМСБр 2 ЗВА у напрямку промзони зазнала повного провалу в районі Піщаного кар'єру.

До теми Як росіяни забуксували на Донеччині через ставки

Також трохи роз'яснень щодо "критичної" ситуації в Авдіївці. Ситуація в Авдіївці буде критичною, якщо окупанти захоплять із півночі Степове – Бердичі – Семенівку, а з півдня Північне – Тоненьке і траса 0542 опиняться в зоні ураження з легкого стрілецького озброєння.

Усе інше – це стабільно важка ситуація у межах позиційного протистояння. Інакше в Авдіївці просто не може бути. Ситуація буде такою ж за місяць і за два…