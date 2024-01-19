За ці дні російські війська:

безуспішно атакували з північно-східного напрямку у бік села Макіївка. Це були передові підрозділи 752-го мотострілецького полку 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії;

на схід від села Терни атакували підрозділи 283-го МСП 144-ї МСД тієї ж 20-ї ЗВА. Вони зуміли витіснити наші передові підрозділи з 3-х позицій відділень та спостережних пунктів;

у тому ж районі, але трохи південніше (у напрямку Ямполівки) атакувала 164 окрема мотострілецька бригада 25-ї ЗВА. Вона зуміла взяти під контроль одну позицію відділення;

на північний захід від села Діброва противник ввів у бій підрозділи 169-ї ОМСБр, очевидно, з метою пробитися до села Торське. Однак атаки бажаного результату наразі не дали;

посилений батальйон 228-го МСП 90-ї танкової дивізії вкотре спробував пробитися через Серебрянський ліс у бік "Будинку мисливця" та кемпінгу на північ від села Григорівка. Успіху окупанти не досягнули.

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Перманентна загроза для окупантів

Отож стає цілком зрозумілим сенс плану російського командування, яке оперує на Лиманському напрямку, – ліквідація українського плацдарму на річці Чорний Жеребець. Основний задум – поступове звуження з північного та південного флангів.

При цьому, наскільки я розумію, противник прагне одночасно з цим "розв'язати проблему Серебрянського лісу", та прорватися до річки Сіверський Донець на ділянці десь між Серебрянкою та Григорівкою. У такий спосіб росіяни хочуть примусити ЗСУ відійти з району села Білогорівка.

У цьому контексті варто сказати декілька слів загалом про весь Сіверський виступ ЗСУ.

Той факт, що противник зараз намагається одночасно із виходом на новий рубіж оборони по річці Чорний Жеребець суттєво поліпшити для себе ситуацію на його північному фасі, говорить, що російське командування цілком серйозно розглядає можливість "звернути" цей виступ, так би мовити, у перспективі

Про це також опосередковано свідчить й активність російських військ протягом декількох крайніх діб ще на двох ділянках, але розташованих на правому березі річки Сіверський Донець.

127-а ОМСБр за підтримки окремих підрозділів 6-ї ОМСБр противника з південно-східного напрямку таки зуміла зі сходу та північного сходу нещодавно вийти на околиці самої Білогорівки.

Своєю чергою, на південному фасі цього виступу достатньо високу активність виявляють підрозділи 106-ї повітряно-десантної дивізії противника. Зокрема її 51-й парашутно-десантний полк за підтримки 119-го ПДП зумів протягом останніх діб північно-східніше села Веселе витіснити наші підрозділи з двох позицій відділень в районі залізниці.

У такий спосіб противник, ймовірно, готує зручні для себе "вихідні позиції" для масштабніших дій проти Сіверського виступу ЗСУ, які рано чи пізно таки відбудуться.

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Адже з оперативно-тактичного погляду існування Сіверського виступу ЗСУ – це, по суті перманентна загроза для противника в районі Кремінної, Лисичанська та навіть Соледара. Існування Сіверського виступу українських військ просто унеможливлює будь-які наступальні дії противника у бік Краматорсько-Слов'янської агломерації з південно-східного напрямку й дуже сильно сковує дії противника на Лиманському напрямку.

Російське командування розуміє це, тому в один момент "спробує" виправити цю ситуацію.

На Донеччині росіяни забуксували

На Донецькому напрямку практична реалізація плану російського командування – "пробитися до Бревна", обходячи Коксохім зі сходу та південного сходу без штурму – трохи забуксувала.

114 ОМСБр противника, яка, ймовірно, й мала у межах цього задуму пробитися з північного сходу у район пожежно-рятувальної частини №13 та Авдіївської автобази трохи забуксувала.

Трапилось це через дві основні причини.

Люди, які це планували, очевидно, не врахували важливий фактор – особливості місцевості, на якій доведеться діяти підрозділам 114-ї ОМСБр, при наступі з боку Веселого та Кам'янки у бік Авдіївки. А саме – наявність ставків на основній осі дирекції наступу цієї бригади. Тобто сконцентрувати в одній точці максимально можливий обсяг сил й засобів для прориву та "кидка" через приватний сектор у бік "Бревна" не вийде. Їх доведеться розподіляти по обидва боки цих ставків.

Іншим фактором стала успішна оборона підрозділів ЗСУ в районі Піщаного кар'єру. Атакувати через приватний сектор Авдіївки, розташований на цьому напрямку у бік "Бревна", маючи на флангах утриманні ЗСУ позиції на коксохімі та біля Піщаного кар'єру – це все одно що добровільно зробити собі кастрацію.

Наскільки я розумію, передбачалось, що перед початком "руху" 114-ї ОМСБр у бік "Бревна" 30-а ОМСБр противника, діючи з боку Кам'янки, витіснить наші передові підрозділи з району Піщаного кар'єру й таким чином "забезпечить" лівий фланг для наступу 114-ї ОМСБр. Однак цього так і не сталося. Тому треба розуміти, що наразі "генеральний прорив" трохи відклали.

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Росіяни хочуть скувати дії ЗСУ біля Новомихайлівки

На закінчення розкажу трохи про район Новомихайлівки. На момент написання огляду село продовжує перебувати під контролем ЗСУ. Причому останні спроби противника захопити його й примусити ЗСУ відійти звідти принаймні у бік Костянтинівки – виявились марними.

Також противник провів певне перегрупування своїх сил й засобів у тактичній зоні, й тепер діє на напрямку Новомихайлівка – Костянтинівка трохи в іншій побудові:

на напрямку Мар'їнка;

у селі Побєда діє 103-й МСП 150-ї МСД 8-ї ЗВА;

на напрямку Олександрівка – Новомихайлівка є 155-а окрема бригада морської піхоти;

на напрямок Славне – Новомихайлівка розтягнулись підрозділи 39-ї ОМСБр, які продовжують діяти й з боку Солодкого.

Очевидно, що найближчим часом противник сконцентрує свої зусилля на цьому напрямку саме з північного боку. Думаю, він спробує прорватися через Побєду у бік Антонівки та Костянтинівки, при цьому продовжуючи формально атакувати саму Новомихайлівку для сковування наших сил й засобів.

Це видається логічніше, ніж спроба "розрізання" нашого Вугледарського виступу. Тут треба уважно дивитись, чи таки з'являться в районі самого Вугледару підрозділи 57-ї ОМСБр противника.