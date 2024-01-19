За эти дни российские войска:

безуспешно атаковали с северо-восточного направления в сторону села Макеевка. Это были передовые подразделения 752-го мотострелкового полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии;

восточнее села Терны атаковали подразделения 283-го МСП 144-й МСД той же 20-й ЗВА. Они смогли вытеснить наши передовые подразделения с 3-х позиций отделений и наблюдательных пунктов;

в том же районе, но чуть южнее (в направлении Ямполевки) атаковала 164 отдельная мотострелковая бригада 25-й ОВА. Она смогла взять под контроль одну позицию отделения;

северо-западнее села Диброва противник ввел в бой подразделения 169-й ОМСБр, очевидно, с целью пробиться в Торское. Однако атаки желаемого результата пока не дали;

усиленный батальон 228-го МСП 90-й танковой дивизии попытался пробиться через Серебрянский лес в сторону "Дома охотника" и кемпинга к северу от села Григоровка. Успеха оккупанты не достигли.

Читайте также 5 фактов, говорящих, что в России сейчас все катится в бездну

Перманентная угроза для оккупантов

Становится вполне понятным смысл плана российского командования, которое оперирует на Лиманском направлении, – ликвидация украинского плацдарма на реке Черный Жеребец. Основной замысел – постепенное сужение с северного и южного флангов.

При этом, насколько я понимаю, противник стремится одновременно с этим "решить проблему Серебрянского леса" и прорваться к реке Северский Донец на участке где-то между Серебрянкой и Григоровкой. Таким образом, россияне хотят заставить ВСУ отойти из района села Белогоровка.

В этом контексте следует сказать несколько слов в целом обо всем Северском выступлении ВСУ.

Тот факт, что противник сейчас пытается одновременно с выходом на новый рубеж обороны по реке Черный Жеребец существенно улучшить для себя ситуацию на его северном фасе, говорит, что российское командование вполне серьезно рассматривает возможность "обратить" это выступление, так сказать, в перспективе

Об этом также косвенно свидетельствует и активность российских войск в течение нескольких суток еще на двух участках, но расположенных на правом берегу реки Северский Донец.

127-я ОМСБр при поддержке отдельных подразделений 6-й ОМСБр противника с юго-восточного направления сумела с востока и северо-востока недавно выйти на окраины самой Белогоровки.

В свою очередь, на южном фасе этого выступа достаточно высокую активность проявляют подразделения 106-й воздушно-десантной дивизии противника. В частности, ее 51-й парашютно-десантный полк при поддержке 119-го ПДП сумел в течение последних суток северо-восточнее села Веселое вытеснить наши подразделения с двух позиций отделений в районе железной дороги.

Таким образом противник, вероятно, готовит удобные для себя "исходные позиции" для более масштабных действий против Северского выступления ВСУ, которые рано или поздно состоятся.

Заметьте Великобритания поняла одну важную вещь о войне в Украине

Ведь с оперативно-тактической точки зрения существование Северского выступления ВСУ – это, по сути, перманентная угроза для противника в районе Кременной, Лисичанска и даже Соледара. Существование Северского выступления украинских войск просто делает невозможным любые наступательные действия противника в сторону Краматорско-Славянской агломерации с юго-восточного направления и очень сильно сковывает действия противника на Лиманском направлении.

Российское командование понимает это, поэтому в одночасье "попробует" исправить эту ситуацию.

В Донецкой области россияне забуксовали

На Донецком направлении практическая реализация плана российского командования – "пробиться в Бревно", обходя Коксохим с востока и юго-востока без штурма – немного забуксовала.

114 ОМСБр противника, которая, вероятно, должна была в рамках этого замысла пробиться с северо-востока в район пожарно-спасательной части №13 и Авдеевской автобазы немного забуксовала.

Случилось это по двум основным причинам.

Люди, которые планировали это, очевидно, не учли важный фактор – особенности ландшафта, на котором придется действовать подразделениям 114-й ОМСБр, при наступлении со стороны Веселого и Каменки в сторону Авдеевки. А именно наличие прудов на основной оси дирекции наступления этой бригады. То есть сконцентрировать в одной точке максимально возможный объем сил и средств для прорыва и "броска" через частный сектор в сторону "Бревна" не получится. Их придется распределять с обеих сторон этих ставок.

Другим фактором стала успешная оборона подразделений ВСУ в районе Песчаного карьера. Атаковать через частный сектор Авдеевки, расположенный на этом направлении в сторону "Бревна", имея на флангах удержании ВСУ позиции на коксохиме и возле Песчаного карьера – это все равно что добровольно сделать себе кастрацию.

Насколько я понимаю, предполагалось, что перед началом "движения" 114-й ОМСБр в сторону "Бревна" 30-я ОМСБр противника, действуя со стороны Каменки, вытеснит наши передовые подразделения из района Песчаного карьера и таким образом "обеспечит" левый фланг для наступления 114-й ОМСБр. Однако этого так и не произошло. Поэтому надо понимать, что "генеральный прорыв" немного отложили.

Важно Кто больше всего перевозит российскую кровавую нефть

Россияне хотят сковать действия ВСУ возле Новомихайловки

В заключение расскажу немного о районе Новомихайловки. На момент написания обзора село продолжает находиться под контролем ВСУ. Причем последние попытки противника захватить его и заставить ВСУ отойти оттуда по крайней мере в сторону Константиновки оказались тщетными.

Также противник провел определенную перегруппировку своих сил и средств в тактической зоне, и теперь действует на направлении Новомихайловка – Константиновка немного в другом построении:

в направлении Марьинка;

в селе Победа действует 103-й МСП 150-й МСД 8-й ОВА;

в направлении Александровка – Новомихайловка есть 155-я отдельная бригада морской пехоты;

на направление Славное – Новомихайловка растянулись подразделения 39-й ОМСБр, продолжающие действовать и со стороны Сладкого.

Очевидно, что в ближайшее время противник сконцентрирует свои усилия именно на этом направлении с северной стороны. Думаю, он попытается прорваться через Победу в сторону Антоновки и Константиновки, продолжая формально атаковать саму Новомихайловку для сковывания наших сил и средств.

Это кажется логичнее, чем попытка "разрезания" нашего Угледарского выступления. Здесь нужно внимательно смотреть, появятся ли в районе самого Угледара подразделения 57-й ОМСБр противника.