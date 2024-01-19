То чи виконає Лондон свої запевнення?

Навіть 5-та стаття Вашингтонського договору про створення НАТО не гарантує, що за членів Альянсу будуть автоматично воювати. Адже саме воювати за когось це про максимальне союзництво і гарантії.

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Формулювання 5-ї статті доволі розмите – кожен член буде запроваджувати такі заходи, які вважає прийнятними. Хоча на практиці для гарантування ефекту стримування воєнна діяльність Альянсу і присутність військ так організована, щоб противник розумів, що в разі чого воювати за вразливих членів Альянсу інші будуть.

За нас ніхто воювати не буде. Велика Британія буде давати різноманітну допомогу в формі озброєння і БК, тренування, розвідувальні дані, воєнно-технічне співробітництво. Тому так, це зовсім не ті гарантії, які б нам хотілося б.

Але будь-яка діяльність іде від розуміння національного інтересу. І от Велика Британія після 24 лютого 2022 року пройшла відповідну еволюцію щодо того, чому безпека України важлива для них і чому в неї варто інвестувати шляхом різної допомоги до порогу готовності воювати за нас.

Цей новий консенсус розділяють еліти (панівна і опозиційна партії), аналітики і ЗМІ, а також населення.

Саме ця еволюція розуміння свого національного інтересу у Великій Британії, яку можна прочитати й у практичних кроках і в фреймінгу – це гарантія того, що відповідні "запевнення" будуть виконані. Як вже власне побачили на практиці після 24 лютого 2022 року.