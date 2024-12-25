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У Києві оголосили повітряну тривогу.
У Дніпрі та місті Самар Дніпропетровської області прогриміли вибухи.
Окрім загрози крилатих ракет, також існує загроза застосування ворогом балістичного озброєння з тимчасово окупованого Криму.
Ракета на півночі Дніпропетровщини курсом на Кременчук.
Крилаті ракети на півночі Харківщини у напрямку Полтави.
Актуальна мапа тривог
Повітряні сили попередили про швидкісну ціль у напрямку Дніпра, з південного сходу.
Україною знову шириться повітряна тривога. Причиною цього стали нові пуски ракет. Ймовірно, ворог запустив крилаті ракети з бортів Ту-95.