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09:55, 25 грудня Окрім загрози крилатих ракет, також існує загроза застосування ворогом балістичного озброєння з тимчасово окупованого Криму.

09:50, 25 грудня Ракета на півночі Дніпропетровщини курсом на Кременчук.

09:46, 25 грудня Крилаті ракети на півночі Харківщини у напрямку Полтави.

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09:43, 25 грудня Повітряні сили попередили про швидкісну ціль у напрямку Дніпра, з південного сходу.