Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мониторинговые телеграмм-каналы. Призываем не пренебрегать безопасностью и пройти в укрытие.

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10:21, 25 декабря Отбой угрозы по областям.

10:07, 25 декабря Воздушная тревога охватила уже всю Украину. Карта тревог

10:06, 25 декабря Ракетная опасность для западных областей.

10:03, 25 декабря В Кременчуге прогремели взрывы.

10:02, 25 декабря Ракета на Кривой Рог с северо-востока.

10:01, 25 декабря Ракета на Кременчуг с северо-востока.

09:57, 25 декабря Ракета на Каменское.

09:56, 25 декабря В Днепре и городе Самар Днепропетровской области прогремели взрывы.

09:56, 25 декабря В Киеве объявили воздушную тревогу.

09:55, 25 декабря Кроме угрозы крылатых ракет, также существует угроза применения врагом баллистического вооружения с временно оккупированного Крыма.

09:54, 25 декабря Кременчуг в укрытие, ракета с Востока.

09:50, 25 декабря Ракета на севере Днепропетровщины курсом на Кременчуг.

09:46, 25 декабря Крылатые ракеты на севере Харьковщины в направлении Полтавы.

09:44, 25 декабря Актуальная карта тревог

09:43, 25 декабря Воздушные силы предупредили о скоростной цели в направлении Днепра, с юго-востока.