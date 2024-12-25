Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мониторинговые телеграмм-каналы. Призываем не пренебрегать безопасностью и пройти в укрытие.
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Отбой угрозы по областям.
Воздушная тревога охватила уже всю Украину.
Карта тревог
Ракетная опасность для западных областей.
В Кременчуге прогремели взрывы.
Ракета на Кривой Рог с северо-востока.
Ракета на Кременчуг с северо-востока.
Ракета на Каменское.
В Днепре и городе Самар Днепропетровской области прогремели взрывы.
В Киеве объявили воздушную тревогу.
Кроме угрозы крылатых ракет, также существует угроза применения врагом баллистического вооружения с временно оккупированного Крыма.
Кременчуг в укрытие, ракета с Востока.
Ракета на севере Днепропетровщины курсом на Кременчуг.
Крылатые ракеты на севере Харьковщины в направлении Полтавы.
Актуальная карта тревог
Воздушные силы предупредили о скоростной цели в направлении Днепра, с юго-востока.
По Украине снова распространяется воздушная тревога. Причиной этого стали новые пуски ракет. Вероятно, враг запустил крылатые ракеты с бортов Ту-95.