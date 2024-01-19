Проект "Украинский свидетель" показал боевую работу пилотов FPV-дронов. Речь идет о героях 47 ОМБр "Женихе" и "Сапсане". Раньше (в гражданской жизни) "Жених" был режиссером монтажа. Тем временем "Сапсан" учился на кинооператора. В то же время герой начал учиться управлять дронами.

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Герои показали журналистам, как уничтожают цели российских оккупантов. "Жених" рассказал, что для разных задач есть разные бомбы. Однако время от времени российские оккупанты выпускают бронетехнику.

Бывает, что одного FPV-дрона достаточно для уничтожения целого танка. Можно попасть под его башню даже старым советским зарядом для гранатомета. Сдетонирует боекомплект и танк поджарится,

– рассказал "Жених".

Операторы дронов 47 ОМБр показали работу: смотрите видео

Как герои уничтожают вражескую пехоту

Кроме того, "Жених" и "Сапсан" рассказали, как уничтожали пехоту. Тогда украинский дрон начал падать. "Жених" мгновенно принял решение и направил БПЛА в сторону оккупантов. Целью героя было, чтобы врага хотя бы порубило обломками. Боекомплект не сдетонировал из-за мягкой посадки. Впоследствии украинские герои увидели в Mavic, как один из оккупантов ползает возле FPV. Все завершилось тем, что врагу оторвало пол лица, а также обе руки. Кроме того, герои увидели, что оккупанты живут рядом с телами своих "двухсотых".