Проєкт "Український свідок" показав бойову роботу пілотів FPV-дронів. Мовиться про героїв 47 ОМБр "Женіха" та "Сапсана". Раніше (у цивільному житті) "Женіх" був режисером монтажу. Тим часом "Сапсан" навчався на кінооператора. Водночас згодом герой почав навчатися керувати дронами.

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Герої показали журналістам, як знищують цілі російських окупантів. "Женіх" розповів, що для різних завдань є різні бомби. Однак час від часу російські окупанти випускають бронетехніку.

Буває, що одного FPV-дрона достатньо для знищення цілого танка. Можна попасти під його башту, навіть старим радянським зарядом для гранатомета. Здетонує боєкомплект і танк підсмажиться,

– розповів "Женіх".

Оператори дронів 47 ОМБр показали роботу: дивіться відео

Як герої знищують ворожу піхоту

Окрім того, "Женіх" та "Сапсан" розповіли, як знищували піхоту. Тоді український дрон почав падати. "Женіх" миттєво ухвалив рішення й спрямував БпЛА у бік окупантів. Метою героя було, аби ворога хоча б посікло уламками. Боєкомплект не здетонував через м'яку посадку. Згодом українські герої показали у Mavic, як один з окупантів повзає біля FPV. Все завершилося тим, що ворогу відірвало пів обличчя, а також – обидві руки. Окрім того, герої побачили, що окупанти живуть поруч з тілами своїх "двохсотих".