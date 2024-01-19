Думка, що 2024 рік буде перехідним, а 2025-й – переламним, не нова. Багато джерел прогнозують війну між Росією і НАТО – вона може початися вже 2025 року або й раніше.

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У США вважають, що Україна у 2024-му буде працювати над зміцненням своєї оборонно-промислової бази і відновлювати ЗСУ, чекаючи на "більші бойові дії у 2025 році". Імовірно, Росія так само.

Тож від західної підтримки залежить, чи протримається наша держава до імовірного нового контрнаступу. Зокрема, чи будуть у нас системи протиповітряної оборони та артилерійські боєприпаси.

Ще одна спроба великого контрнаступу з боку України з метою розбити російські сили в південному окупованому місті Мелітополь, швидше за все, відбудеться щонайменше через два роки, сказав американський військовий чиновник, який перебуває в Європі, і американські та західні офіційні особи не очікують, що ні Україна, ні Росія отримають значні перемоги на полі бою в 2024 році,
– пишуть журналісти.

Наразі обидві сторони занадто виснажені. Можливо, наступного року ситуація зміниться, а поки що росіяни масово обстрілюють українські міста та села, прагнучи залякати нас. Україна ж шукає способи поповнити лави ЗСУ і мобілізувати людей.

Допомога від Сполучених Штатів критично важлива. Там розуміють, що Трамп може не тільки припинити фінансувати Україну, а й порозумітися з Путіним. Тож слід не тільки встигнути виділити допомогу, а й виплатити гроші до виборів. Інакше "кошти з 2024 фінансового року, які ще чекають на витрату, можуть бути заблоковані Трампом".

У короткостроковій перспективі це не стане критичним, говорять в американській розвідці. Росія намагається перегрупуватися, і це дає ЗСУ можливість виграти час. А от у довгостроковій перспективі Москва може наростити поставки зброї з Ірану та Північної Кореї.

Європа також "на дні бочки з постачанням" і починає відмовлятися від певної допомоги. А славетні операції з ударами по Криму Сили оборони здійснюють саме західною зброєю.

Звісно ж, відсутність допомоги матиме і психологічний ефект – мовляв, "США не мають політичної волі підтримувати союзників і партнерів у довгостроковій перспективі".

Незалежно від того, що станеться в американській політиці цього року, американські та західні розвідники вважають, що війна Росії в Україні, швидше за все, триватиме набагато довше. Оцінки різняться, але практично всі вони припускають, що бойові дії триватимуть щонайменше ще два роки. У приватних розмовах деякі американські та західні чиновники кажуть, що бойові дії можуть тривати ще до п'яти років,
– підсумовують журналісти.

Очільник СЗР Литвиненко вважає, що Путін захоче захопити інші пострадянські держави – якщо Україна програє. Але якщо ми переможемо, то Москва втратить вплив на низку регіонів. Яких саме – читайте тут.