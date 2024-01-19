Також українцям важливо підтримувати нашу економіку. Це 24 Каналу зауважив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

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Допомагати може кожен

Олег Пендзин зазначив, що кожен особисто повинен для себе обирати, у який спосіб допомагати ЗСУ. Багато людей, до прикладу, плетуть сітки, які згодом передають на фронт.

Допомагати фінансово також можна по-різному. Можна активно донатити у великі волонтерські організації, допомагати закривати потреби окремої бригади або знайомих, які на фронті. Українці активно донатять кошти для підтримки ЗСУ.

Нещодавно віцепрем'єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запропонував українцям збирати у своїх оселях FPV-дрони та передавати їх Силам оборони через інструкторів. Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу підкреслив, що не всі зможуть розібратись у цьому та правильно зібрати дрон для наших воїнів.

Тобто найкращий варіант – це психологічна готовність допомагати. Допомагати можна в різних формах. Не обов'язково паяти дрони, якщо ви цього робити не вмієте. Якщо ви маєте гроші, щоб кудись за щось заплатити, якщо ви не маєте зв'язків з якимись бригадами, то є купа волонтерських організацій, які підтвердили свою правдивість, чесність,

– сказав він.

Крім того, є рахунок Національного банку України, у який можна перераховувати гроші. Їх спрямують на ті потреби, які є в межах державного бюджету.

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