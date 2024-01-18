Ще на початку засідання Київради мер столиці Віталій Кличко анонсував передачу пів мільйона гривень на дрони.

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Сьогодні ми маємо ухвалити рішення та внести зміни до програми "Захисник Києва", щоб виділити через неї наразі 500 мільйонів гривень на закупівлю дронів. Їх ми передамо військовим підрозділам,

– анонсував Віталій Кличко.

Мер нагадав, що за різними програмами та джерелами столичного бюджету минулого року на допомогу силам безпеки та оборони було спрямовано майже 7 мільярдів гривень.

"Тобто 10% кошторису, – найбільше серед усіх міст України. А не 1%, як дехто бреше і маніпулює! Із цих 7 мільярдів майже 1 мільярд пішов на закупівлю військовими дронів різних типів. А також місто виділило кошти та закупило, за зверненням військових, засоби радіоелектронної боротьби, які сьогодні ефективно захищають Київ", – зазначив Кличко.

У ході голосування більшість депутатів Київради підтримали це, відтак 500 мільйонів дронів виділять на закупівлю дронів.

На допомогу ЗСУ Київрада попередньо передбачила 1,2 мільярда гривень, – Кличко

Віталій Кличко також наголосив, що столиця виплачувала матеріальну допомогу киянам-захисникам та їхнім сім’ям. Виділяла кошти на придбання квартир для захисників і їх родин. І у 2024 році продовжить це робити, незважаючи на те, що у Києва забрали "військовий" ПДФО.

У таких умовах, ухвалюючи бюджет столиці на цей рік, на допомогу Збройним Силам ми попередньо передбачили 1,2 мільярда гривень. Але ми продовжимо, як і минулого року, шукати можливості, щоб додавати більше коштів. Спрямовувати їх і з інших статей, аби максимально допомагати нашим захисникам. Тому по факту коштів на допомогу військовим виділимо в рази більше,

– підкреслив Кличко.

Раніше повідомлялося, що за кошти, які виділило місто у 2023 році, 112 бригада ТрО Києва придбала 1500 ударних FPV-дронів та 200 квардрокоптерів Mavic.