Также украинцам важно поддерживать нашу экономику. Это 24 Каналу отметил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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Помогать может каждый

Олег Пендзин отметил, что каждый лично должен для себя выбирать, каким образом помогать ВСУ. Многие, к примеру, плетут сетки, которые впоследствии передают на фронт.

Помогать финансово можно по-разному. Можно активно донатить в крупные волонтерские организации, помогать закрывать потребности отдельной бригады или знакомых на фронте. Украинцы активно донатят средства для поддержки ВСУ.

Недавно вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров предложил украинцам собирать в своих домах FPV-дроны и передавать их Силам обороны через инструкторов. Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба подчеркнул, что не все смогут разобраться в этом и правильно собрать дрон для наших воинов.

То есть самый лучший вариант – это психологическая готовность помогать. Помогать можно в разных формах. Не обязательно паять дроны, если вы этого делать не умеете. Если у вас есть деньги, чтобы куда-то за что-то заплатить, если у вас нет связей с какими-то бригадами, то есть куча волонтерских организаций, которые подтвердили свою правдивость, честность,

– сказал он.

Кроме того есть счет Национального банка Украины, на который можно перечислять деньги. Их направят на нужды, которые есть в пределах государственного бюджета.

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