Также украинцам важно поддерживать нашу экономику. Это 24 Каналу отметил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
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Помогать может каждый
Олег Пендзин отметил, что каждый лично должен для себя выбирать, каким образом помогать ВСУ. Многие, к примеру, плетут сетки, которые впоследствии передают на фронт.
Помогать финансово можно по-разному. Можно активно донатить в крупные волонтерские организации, помогать закрывать потребности отдельной бригады или знакомых на фронте. Украинцы активно донатят средства для поддержки ВСУ.
Недавно вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров предложил украинцам собирать в своих домах FPV-дроны и передавать их Силам обороны через инструкторов. Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба подчеркнул, что не все смогут разобраться в этом и правильно собрать дрон для наших воинов.
То есть самый лучший вариант – это психологическая готовность помогать. Помогать можно в разных формах. Не обязательно паять дроны, если вы этого делать не умеете. Если у вас есть деньги, чтобы куда-то за что-то заплатить, если у вас нет связей с какими-то бригадами, то есть куча волонтерских организаций, которые подтвердили свою правдивость, честность,
– сказал он.
Кроме того есть счет Национального банка Украины, на который можно перечислять деньги. Их направят на нужды, которые есть в пределах государственного бюджета.
Финансирование ВСУ: главное
- В принятом Бюджете 2024 года на безопасность и оборону выделили 1 триллион 685 миллиардов гривен. Основным приоритетом Бюджета-2024, как и бюджета в прошлом году, остается оборона. Этот сектор составляет 22,1%.
- Кроме того, Кабинет Министров планирует выделить дополнительные 792 миллиона гривен на срочные нужды украинских военных. В частности, боеприпасы, тепловизоры, дроны.
- Заметим, что 18 января Киевсовет проголосовала за выделение 500 миллионов гривен на закупку дронов. В 2023 году из столичного бюджета на нужды военных направили почти 7 миллиардов гривен.