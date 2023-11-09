Рада утвердила Бюджет на 2024 год
В принятом Бюджете-2024 показатели доходов бюджета увеличили на 22 миллиарда гривен до 1,768 триллиона гривен, а расходов – 3,35 триллиона гривен.
Читайте также Не на брусчатку, а на оборону: Зеленский призвал города сменить приоритеты выделения денег
Также утверждены следующие суммы:
- Дефицит на 2024 год уменьшили на 22 миллиарда гривен, поэтому он теперь составляет 1,57 триллиона гривен.
- Прогноз по-реальному ВВП уменьшили до 4,6% (в первом чтении было 5%).
- Прогноз по инфляции – 9,7% (в первом чтении было 10,8%).
- Оборона государства – 1 триллион 685 миллиардов.
- Прожиточный минимум – 2 920 гривен.
- Минимальная пенсия – 2 361 гривна.
Где Украина будет брать деньги в 2024 году
Во время голосования за Бюджет-2024, состоявшемся 9 ноября, минфин подчеркнул важность финансирования со стороны США и других международных партнеров Украины.
Я уверен, что Администрация Байдена найдет выход по финансированию Украины. Оно для нас важно, потому что это грантовая поддержка. Ни о каком эмиссионном финансировании речь не идет, мы найдем возможность профинансировать потребности за счет внешней помощи.
В следующем году Украина должна привлечь минимум 41 миллиард долларов международной поддержки. Марченко рассказал о таких заложенных в бюджет источниках финансирования:
- МВФ – 5,4 миллиарда долларов;
- США – 8,5 миллиарда долларов;
- ЕС – 18 миллиардов долларов;
- другие страны и мировой банк – 9,1 миллиарда долларов.
Что будет с курсом доллара
Также во время последнего чтения улучшили прогноз курса на 2024 год до 40,7 гривны вместо 41,4 гривны. Отметим, что курс доллара это один из важнейших показателей в бюджете страны, ведь от этого зависит ряд важных показателей, например размер доходов и расходов.
Однако следует отметить, что утверждение такого курса не означает, что он действительно будет таким. Скорее, это ожидаемый максимум и средство роста доходов по импорту.
Приоритеты на следующий год
Основным приоритетом Бюджета-2024, как и бюджета в прошлом году, остается оборона. Это 22,1% или 1,69 триллиона гривен, отметила председатель Комитета по вопросам бюджета ВРУ Роксолана Подласа.
Практически 50% наших расходов – на оборону и безопасность Украины. Будет еще больше оружия и техники, больше дронов, боеприпасов, ракет. Каждая гривна налогоплательщиков уйдет на армию.
Предусмотрены также расходы на развитие оборонно-промышленного комплекса:
- 43 миллиарда гривен на производство БПЛА,
- 43 миллиарда гривен на производство боеприпасов и оружия. Украине.
Денежные средства на сектор национальной безопасности и обороны покрываются исключительно внутренними поступлениями: налогами, таможенными платежами, дивидендами госкомпаний, приватизацией и средствами от размещения ОВГЗ.
Далее расходы распределены по приоритетам:
- На социальную защиту будет направлено почти 470 миллиардов гривен.
- В поддержку ветеранов будет направлено вдвое больше чем в прошлом году – почти 15 миллиардов гривен, из них 1 миллиард гривен – на протезирование воинов.