Рада утвердила Бюджет на 2024 год

В принятом Бюджете-2024 показатели доходов бюджета увеличили на 22 миллиарда гривен до 1,768 триллиона гривен, а расходов – 3,35 триллиона гривен.

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Важно! План доходов увеличился на 22,2 миллиарда гривен за счет увеличения в основном НДС с ввезенных в Украину товаров, а также налога на прибыль банков, ввозной пошлины и рентной платы.

Также утверждены следующие суммы:

Дефицит на 2024 год уменьшили на 22 миллиарда гривен, поэтому он теперь составляет 1,57 триллиона гривен.

на 2024 год уменьшили на 22 миллиарда гривен, поэтому он теперь составляет 1,57 триллиона гривен. Прогноз по-реальному ВВП уменьшили до 4,6% (в первом чтении было 5%).

уменьшили до 4,6% (в первом чтении было 5%). Прогноз по инфляции – 9,7% (в первом чтении было 10,8%).

– 9,7% (в первом чтении было 10,8%). Оборона государства – 1 триллион 685 миллиардов.

– 1 триллион 685 миллиардов. Прожиточный минимум – 2 920 гривен.

– 2 920 гривен. Минимальная пенсия – 2 361 гривна.

Где Украина будет брать деньги в 2024 году

Во время голосования за Бюджет-2024, состоявшемся 9 ноября, минфин подчеркнул важность финансирования со стороны США и других международных партнеров Украины.

Сергей Марченко Министр финансов Украины Я уверен, что Администрация Байдена найдет выход по финансированию Украины. Оно для нас важно, потому что это грантовая поддержка. Ни о каком эмиссионном финансировании речь не идет, мы найдем возможность профинансировать потребности за счет внешней помощи.

В следующем году Украина должна привлечь минимум 41 миллиард долларов международной поддержки. Марченко рассказал о таких заложенных в бюджет источниках финансирования:

МВФ – 5,4 миллиарда долларов;

США – 8,5 миллиарда долларов;

ЕС – 18 миллиардов долларов;

другие страны и мировой банк – 9,1 миллиарда долларов.

Что будет с курсом доллара

Также во время последнего чтения улучшили прогноз курса на 2024 год до 40,7 гривны вместо 41,4 гривны. Отметим, что курс доллара это один из важнейших показателей в бюджете страны, ведь от этого зависит ряд важных показателей, например размер доходов и расходов.

Однако следует отметить, что утверждение такого курса не означает, что он действительно будет таким. Скорее, это ожидаемый максимум и средство роста доходов по импорту.

Приоритеты на следующий год

Основным приоритетом Бюджета-2024, как и бюджета в прошлом году, остается оборона. Это 22,1% или 1,69 триллиона гривен, отметила председатель Комитета по вопросам бюджета ВРУ Роксолана Подласа.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Практически 50% наших расходов – на оборону и безопасность Украины. Будет еще больше оружия и техники, больше дронов, боеприпасов, ракет. Каждая гривна налогоплательщиков уйдет на армию.

Предусмотрены также расходы на развитие оборонно-промышленного комплекса:

43 миллиарда гривен на производство БПЛА,

43 миллиарда гривен на производство боеприпасов и оружия. Украине.

Роксолана Подласа Председатель Комитета по вопросам бюджет Верховной Рады Украины Денежные средства на сектор национальной безопасности и обороны покрываются исключительно внутренними поступлениями: налогами, таможенными платежами, дивидендами госкомпаний, приватизацией и средствами от размещения ОВГЗ.

Далее расходы распределены по приоритетам:

На социальную защиту будет направлено почти 470 миллиардов гривен.

будет направлено почти 470 миллиардов гривен. В поддержку ветеранов будет направлено вдвое больше чем в прошлом году – почти 15 миллиардов гривен, из них 1 миллиард гривен – на протезирование воинов.

Расходы государственного бюджета на медицину и образование составят 201 миллиард гривен и 69 миллиардов гривен соответственно.