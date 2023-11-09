Рада затвердила Бюджет на 2024 рік

В ухваленому Бюджеті-2024 року показники доходів бюджету збільшили на 22 мільярди гривень до 1,768 трильйона гривень, а видатків – 3,35 трильйона гривень.

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Важливо! План доходів збільшили на 22,2 мільярда гривень за рахунок збільшення в основному ПДВ з ввезених в Україну товарів, а також податку на прибуток банків, ввізного мита і рентної плати.

Також затверджено наступні суми:

Дефіцит на 2024 рік зменшили на 22 мільярди гривень, тож він тепер становить 1,57 трильйона гривень.

на 2024 рік зменшили на 22 мільярди гривень, тож він тепер становить 1,57 трильйона гривень. Прогноз по реальному ВВП зменшили до 4,6 % (у першому читанні було 5%).

зменшили до 4,6 % (у першому читанні було 5%). Прогноз по інфляції – 9,7% (у першому читанні було 10,8 %)

– 9,7% (у першому читанні було 10,8 %) Оборона держави – 1 трильйон 685 мільярдів.

– 1 трильйон 685 мільярдів. Прожитковий мінімум – 2 920 гривень.

– 2 920 гривень. Мінімальна пенсія – 2 361 гривні.

Де Україна братиме гроші у 2024 році

Під час голосування за Бюджет-2024, яке відбулося 9 листопада, мінфін наголосив на важливості фінансування з боку США та інших міжнародних партнерів України.

Сергій Марченко Міністр фінансів України Я впевнений, що Адміністрація Байдена знайде вихід щодо фінансування України. Вона для нас важлива, так як це грантова підтримка. Ні про яке емісійне фінансування мова не йде, ми знайдемо можливість профінансувати потреби за рахунок зовнішньої допомоги.

Наступного року Україна має залучити мінімум 41 мільярд доларів міжнародної підтримки. Марченко розповів про такі закладені до бюджету джерела фінансування:

МВФ – 5,4 мільярда доларів;

США – 8,5 мільярда доларів;

ЄС – 18 мільярдів доларів;

інші країни та світовий банк – 9,1 мільярда доларів.

Що буде з курсом долара

Також під час останнього читання покращили прогноз курсу на 2024 рік до 40,7 гривені замість 41,4 гривні. Зауважимо, що курс долара, це один із найважливіших показників у бюджеті країни, адже від цього залежить низка важливих показників, наприклад, розмір доходів та видатків.

Проте варто наголосити, що затвердження такого курсу не означає, що він справді буде таким. Радше це очікуваний максимум і засіб зростання прибутків з імпорту.

Пріоритети на наступний рік

Основним пріоритетом Бюджету-2024, як і бюджету минулого року залишається оборона. Це 22,1% або 1,69 трильйона гривень, зазначила голова Комітету з питань бюджету ВРУ Роксолана Підласа.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Практично 50% наших видатків — на оборону та безпеку України. Буде ще більше зброї та техніки, більше дронів, боєприпасів, ракет. Кожна гривня платників податків піде на армію.

Передбачені також видатки на розвиток оборонно-промислового комплексу:

43 мільярди гривень на виробництво БПЛА,

43 мільярди гривень на виробництво боєприпасів та зброї в Україні.

Роксолана Підласа Голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради України Кошти на сектор національної безпеки та оборони покриваються винятково внутрішніми надходженнями: податками, митними платежами, дивідендами держкомпаній, приватизацією та коштами від розміщення ОВДП.

Далі розходи розподілені за пріоритетами:

На соціальний захист буде спрямовано майже 470 мільярдів гривень.

буде спрямовано майже 470 мільярдів гривень. На підтримку ветеранів буде спрямовано вдвічі більше ніж в минулому році – майже 15 мільярдів гривень, з них 1 мільярд гривень – на протезування воїнів.

Видатки державного бюджету на медицину та освіту складуть 201 мільярд гривень та 69 мільярдів гривень відповідно.