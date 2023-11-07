Про це глава держави повідомив у своєму зверненні. Зокрема, Володимир Зеленський акцентував на тому, що наразі не час для широких святкувань чи інших зухвалих речей у тилу, які неприйнятні в час війни.

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Натомість потрібно всі можливі ресурси – держави, бюджету, уваги та емоцій – направити на нашу перемогу. Українці вимагають направити бюджетні ресурси не на бруківку та ремонт вулиці, а на оборону.

Усі ми бачимо, як люди вимагають спрямувати бюджетні ресурси не на бруківку та ремонти вулиць, а на допомогу обороні. Так і треба… Усі ми бачимо, що зараз не час для широких святкувань чи інших зухвалих речей у тилу, які неприйнятні в час війни і тим більше тоді, коли армія, коли всі наші сили оборони живуть зовсім іншими емоціями: болем, боями, втратами, але і здобутками – здобутками для України,

– сказав Зеленський.

Президент окремо наголосив на проблемах, про які говорять самі військові. І, що очікує від всіх відповідних структур та органів влади конкретних відповідей щодо завдань, які об'єктивно є перед нашою державою зараз.

"Усі ми чуємо, що треба змінити в самих силах оборони: це стосується багатьох процедур, які не потрібні, це стосується багатьох складнощів, які є в наших воїнів. Переведення, тренування, забезпечення. Завдань багато. І всі відповідні структури повинні ними займатися", – наголосив глава держави.

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