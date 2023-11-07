Про це глава держави повідомив у своєму зверненні. Зокрема, Володимир Зеленський акцентував на тому, що наразі не час для широких святкувань чи інших зухвалих речей у тилу, які неприйнятні в час війни.
Дивіться також Колишнім чиновникам у 2024 році зменшать "астрономічні" пенсії
Натомість потрібно всі можливі ресурси – держави, бюджету, уваги та емоцій – направити на нашу перемогу. Українці вимагають направити бюджетні ресурси не на бруківку та ремонт вулиці, а на оборону.
Усі ми бачимо, як люди вимагають спрямувати бюджетні ресурси не на бруківку та ремонти вулиць, а на допомогу обороні. Так і треба… Усі ми бачимо, що зараз не час для широких святкувань чи інших зухвалих речей у тилу, які неприйнятні в час війни і тим більше тоді, коли армія, коли всі наші сили оборони живуть зовсім іншими емоціями: болем, боями, втратами, але і здобутками – здобутками для України,
– сказав Зеленський.
Президент окремо наголосив на проблемах, про які говорять самі військові. І, що очікує від всіх відповідних структур та органів влади конкретних відповідей щодо завдань, які об'єктивно є перед нашою державою зараз.
"Усі ми чуємо, що треба змінити в самих силах оборони: це стосується багатьох процедур, які не потрібні, це стосується багатьох складнощів, які є в наших воїнів. Переведення, тренування, забезпечення. Завдань багато. І всі відповідні структури повинні ними займатися", – наголосив глава держави.
Нераціональне використання коштів
- Останнім часом українці висловлюють обурення з приводу нераціонального використання бюджетних коштів у містах під час війни.
- Зокрема, громадяни вважають, що замість виділення десятків мільйонів гривень на, наприклад, ремонти стадіонів і дитмайданчиків, коштовну декомунізацію, ці гроші потрібно спрямовувати на допомогу армії.
- З цією вимогою у багатьох містах проходять акції та мітинги.
- Нещодавно усю країну сколихнув випадок, коли син українського воїна прийшов під стіни міської ради Черкас з плакатом ""Мій тато в армії, а я прошу гроші на ЗСУ". А згодом виявилось, що того ж дня на фронті його батько загинув.