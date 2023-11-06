Кому зменшать пенсії
Станом на зараз, в Україні є 10,5 мільйонів пенсіонерів, яким необхідно щомісячно виплачувати пенсію. Середній розмір пенсійних виплат складає – 5 350 гривень. Однак, значна кількість пенсіонерів отримують набагато менше. Таке середнє значення виникає через те, що певні громадяни мають величезні виплати.
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Під час нового засідання ВРУ, політична діячка Роксолана Підласа заявила, що уряд буде урівнювати солідарну пенсію, повідомляє 24 Канал. Тобто люди з найменшими пенсійними виплатами почнуть отримувати більші виплати і, навпаки. Варто зазначити, що зменшать пенсії лише деяким категоріям громадян.
Ті, хто зараз отримує найменші пенсії, матимуть зростання виплат. Водночас для чиновників, які вийшли на пенсію й отримують якісь астрономічні суми, ми плануємо зниження таких пенсій. Усе це робиться для того, щоб солідарна пенсійна система була більш справедливою.
Зміни мають набрати чинності у 2024 році. Тоді ж зросте мінімальна пенсія і почне діяти бальна система для пенсіонерів.