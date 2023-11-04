Чи зросте пенсія по інвалідності у листопаді

Остання індексація пенсій відбулася у березні 2023 року. Цьогоріч зростання пенсійних виплат не передбачається. Однак, з 1 січня 2024 року відбудеться збільшення прожиткового мінімуму і, відповідно, мінімальної пенсії з 2 093 гривень до 2 361 гривні.

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Від групи залежать виплати:

особи з інвалідністю І групи отримують 100% вікової пенсії;

ІІ група – 90%;

ІІІ група – 50%

Мінімальні виплати, які мають отримувати громадяни з інвалідністю:

І група – 2 300 гривень;

II та III групи, якщо особа не працює – 2 100 гривень;

II та III групи, якщо особа продовжує працювати – 2 093 гривні.

Хто може отримати пенсію по інвалідності

Виплата по інвалідності надається громадянам, які отримали певні каліцтва. У особи обов'язково має бути від 1 до 15 років страхового стажу.

Групу інвалідності визначає спеціальна комісія, яка перевіряє наскільки працездатною є особа. У деяких випадках, експертизу потрібно проходити повторно.

Зверніть увагу! Під час проходження комісії, група інвалідності може змінюватись. Відповідно, виплати будуть іншими.