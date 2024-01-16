Как будут усиливать военных

Правительство планирует выделение 792 миллионов гривен на нужды сил обороны Украины. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал как именно будут тратить эти средства.

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Денис Шмигаль Премьер-министр Украины Эти дополнительные средства распределяются военными подразделениями на очень срочные нужды. На закупку боеприпасов, тепловизоров, дронов.

Средства будут распределяться в соответствии с размером НДФЛ, который в декабре уплатили военные. В телеграмме представителя Кабинета Министров в Верховной Раде Тараса Мельничука указано такое денежное распределение:

Министерство обороны получит 657 миллионов гривен (из этой суммы администрации Государственной специальной службы транспорта предоставит 10,7 миллиона гривен).

МВД – 100,7 миллиона гривен (Нацгвардия получит 62,5 миллиона гривен, администрация Госпогранслужбы – 38,2 миллиона гривен).

СБУ – 23,8 миллиона гривен.

Главное управление разведки МО Украины – 10,52 миллиона гривен.

Оборонный бюджет Украины на 2024 год

При формировании бюджета правительство неоднократно подчеркнуло, что приоритетом 2024 года станет оборонный сектор. Суммарно на него выделили 1 триллион 685 миллиардов гривен.

Все эти средства будут распределяться преимущественно на зарплаты военных, обеспечение потребностей войск и закупку нового оборудования. Речь идет, в частности, о массовой закупке дронов.