Як посилюватимуть військових

Уряд планує виділення 792 мільйонів гривень на потреби Сил оборони України. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів як саме витрачатимуть ці кошти.

Читайте також Глибина валютного ринку зросла втричі після переходу до гнучкого курсу, – НБУ

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Ці додаткові кошти розподіляються військовими підрозділами на дуже нагальні потреби. На закупівлю боєприпасів, тепловізорів, дронів.

Кошти будуть розподілятися відповідно до розміру ПДФО, який у грудні сплатили військові. У телеграмі представника Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука вказано такий грошовий розподіл:

Міністерство оборони отримає 657 мільйонів гривень (з цієї суми адміністрації Державної спеціальної служби транспорту нададуть 10,7 мільйона гривень).

МВС – 100,7 мільйона гривень (Нацгвардія отримає 62,5 мільйона гривень, адміністрація Держприкордонслужби – 38,2 мільйона гривень).

СБУ – 23,8 мільйона гривень.

Головне управління розвідки МО України – 10,52 мільйона гривень.

Оборонний бюджет України на 2024 рік

При формуванні бюджету, уряд неодноразово наголосив, що пріоритетом 2024 року стане оборонний сектор. Сумарно на нього виділили 1 трильйон 685 мільярдів гривень.

Усі ці кошти будуть розподілятися переважно на зарплати військових, забезпечення потреб війська та закупку нового обладнання. Йдеться зокрема про масову закупівлю дронів.